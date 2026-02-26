아스텔라스·오노·마루호, 韓 벤처와 공동연구 MOU 체결 “공동연구 넘어 투자·사업화까지”… 아시아 바이오 생태계 연결 가속

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국과 일본이 바이오 분야 협력을 ‘공동 연구개발(R&D) 2.0’ 단계로 끌어올리며 글로벌 시장 공략에 본격 나섰다. 단순 교류를 넘어 신약 공동개발과 투자 연계를 동시에 추진하는 구조다.

중소벤처기업부는 26일 일본 도쿄 안다즈 호텔에서 한·일 제약바이오 글로벌 R&D 업무협약(MOU) 체결식과 제3회 한·일 바이오 에코시스템 라운드테이블, 한·일 바이오 2.0 밋업 행사를 연이어 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 한·일 정상 셔틀외교 기조에 맞춰 스타트업과 바이오 분야 협력을 공동 R&D와 투자 연계 등 실질적 성과 창출 단계로 발전시키기 위한 후속 조치로 마련됐다.

이날 열린 MOU 체결식에는 일본 주요 제약사인 아스텔라스, 오노제약, 마루호가 참여해 한국 바이오 중소·벤처기업과의 글로벌 공동 R&D 추진에 뜻을 모았다.

이들 기업의 연 매출은 아스텔라스 18.9조원(2024년), 오노제약 4.5조원(2024년), 마루호 8,600억원(2022년) 수준이다. 국내 1위 제약사 유한양행의 연 매출이 1조원 수준임을 감안하면 일본 제약사들의 글로벌 경쟁력은 상당한 규모다.

이번 협약에 따라 일본 제약사 3개사는 신약 개발 관련 구체적 기술 수요를 제시하고, 중기부는 이를 기반으로 역량 있는 국내 바이오 중소·벤처기업을 발굴해 공동 R&D와 사업화를 체계적으로 지원할 계획이다.

이어 열린 한·일 바이오 에코시스템 라운드테이블에는 양국 정부, 제약사, 벤처캐피털(VC), 한국 바이오벤처 관계자들이 참석해 한·일 바이오 협력 경과와 후속 지원 방안, 아시아 바이오 생태계와 글로벌 시장 연계 전략 등을 주제로 논의를 진행했다.

일본 경제산업성은 일본 제약기업과 한국 스타트업 간 협력이 심화되고 있으며, 한국 벤처와 일본 벤처 간 협업 사례도 나타나고 있다고 평가했다. 실제로 한국 유스바이오글로벌과 일본 Human LifeCord는 2025년 10월 상대국에서 임상시험과 사업화를 추진하기 위한 MOU를 체결한 바 있다.

오후에 열린 한·일 바이오 2.0 밋업 행사에서는 일본 제약사와 VC의 리버스 피칭을 시작으로 일본 진출 전략 강의와 한국 바이오벤처의 IR 발표가 이어졌다. 아스텔라스, 오노제약, 마루호 등 3개사는 공동연구를 희망하는 기술 분야를 구체적으로 안내했다.

일본 톱티어 VC인 글로벌브레인과 DCI파트너스도 참여해 한국 투자 전략과 계획을 설명했다. 글로벌브레인은 운용자산(AUM) 약 2.5조원 규모로 일본 내 최대 투자금액을 집행하는 VC로 알려져 있다. DCI파트너스는 헬스케어 특화 VC로 20년 이상 투자 경력을 보유하고 있으며 일본 최대 생명과학 펀드를 운용 중이다.

이번 밋업은 그간 구축해 온 한·일 바이오 협력 기반 위에서 일본 제약사와 VC의 적극적 참여를 이끌어내며, 정보 교류를 넘어 구체적 협업과 투자 매칭으로 이어지는 실질적 플랫폼으로 운영됐다.

노용석 중기부 제1차관은 “한·일 바이오 협력이 공동 연구를 넘어 투자와 사업화로 이어질 수 있도록 제도적·정책적 지원을 지속하겠다”며 “양국이 함께 글로벌 시장에서 성과를 창출할 수 있도록 중기부가 끝까지 지원하겠다”고 밝혔다.