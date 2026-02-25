제18회 정기총회 “든든한 언덕 될 것” 부동산개발 공제조합 설립 등 과제 제시

[헤럴드경제=서정은 기자] 한국디벨로퍼협회(한국부동산개발협회)는 김한모 HM그룹 회장을 제 7대 회장으로 추대했다고 25일 밝혔다.

한국디벨로퍼협회는 이날 서울 강남구 테헤란로 소재 협회 회관 대강당에서 개최된 ‘제18회 정기총회’를 열었다.

김 회장은 취임사에서 “대내외 어려운 환경에서 협회는 회원사들이 힘들 때 언제든 기댈 수 있는 든든한 ‘기댈 언덕’이 되어야 한다”며 ‘3대 중점 추진 과제’를 제시했다. 김 회장은 ▷부동산개발 공제조합 설립을 통한 독자적 금융생태계 구축 ▷개발사업실적 확인제 도입 ▷회원사의 글로벌 시장 진출 지원 등을 약속했다.

김 회장은 “임기 내 공제조합 설립을 완수해 외부 환경에 흔들리지 않는 ‘금융 방파제’를 만들고, 회원사의 금융주권을 확보하겠다”며 “개발사업실적 확인제를 조속히 안착시켜 회원사의 대외 공신력을 높이겠다”고 했다. 이어 “해외 개발 노하우와 글로벌 네트워크를 적극 공유해 회원사들이 세계 무대로 나가는 교두보를 마련하겠다”고 했다.

마지막으로 김 회장은 “가장 낮은 곳에서 회원들의 목소리를 경청하고, 가장 앞에서 거친 풍랑을 헤치며 뛰겠다”며 “모두가 ‘원팀’이 되어 위기를 기회로 바꾸자”고 당부했다.

김 회장은 2012년 부동산 업계에 입문해 주거·상업·문화·자산운용을 아우르는 종합디벨로퍼(HM그룹)을 일궈낸 입지전적인 인물이다. HM그룹의 자산총액은 2조원에 달한다. ‘2세대 디벨로퍼’의 대표 주자인만큼 세대 교체의 가교 역할을 수행할 적임자로 꼽혔다.

김 회장은 지난해 한국디벨로퍼협회 창립 20주년 기념사업단장을 역임하며 탁월한 추진력과 협회를 향한 헌신을 입증했다.

한국디벨로퍼협회는 ‘부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률’ 제29조에 근거한 법정단체다. 국내 부동산개발업체를 대표해 정책건의, 전문인력 양성, 학술 교류 등 다양한 사업을 전개하고 있다.