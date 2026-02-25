총 1908세대 중 전용 72~95㎡, 1460세대 공급 성성호수공원 일대 ‘푸르지오 브랜드타운’ 예정

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 충청남도 천안시 업성동 478번지 일대에 ‘업성 푸르지오 레이크시티’를 3월 분양할 예정이다.

25일 대우건설에 따르면 해당 단지는 총 1908세대(1BL 1460세대, 2BL 448세대)로 구성되며, 이 중 1BL 72~95㎡(이하 전용면적) 1460세대를 먼저 분양한다.

1블록(BL)은 지하 2층~지상 최고 39층, 11개동 규모로 타입별 가구 수는 ▷72㎡A 484세대 ▷72㎡B 189세대 ▷72㎡C 38세대 ▷72㎡D 38세대 ▷84㎡A 184세대 ▷84㎡B 75세대 ▷84㎡C 113세대 ▷84㎡D 37세대 ▷95㎡A 227세대 ▷95㎡B 75세대다.

업성 푸르지오 레이크시티는 2만5000여 세대 이상이 거주하게 될 성성호수공원 일대에 조성돼 천안의 신흥 주거타운으로서의 미래 가치가 기대된다. 단지가 들어서면 기존에 공급된 ‘천안 레이크타운 푸르지오 1~3차(3792세대)’, ‘천안 푸르지오 레이크사이드(1023세대)’와 함께 총 6723세대 규모의 푸르지오 브랜드타운을 완성할 예정이다.

단지 남쪽으로는 약 52만8000㎡ 규모의 성성호수공원이 자리하고 있다. 교통환경도 우수하다. 차량 이동 시 번영로·삼성대로·천안대로를 통해 천안 도심과 경부고속도로 등 타 지역으로 이동하기 용이하다. 향후 지하철 1호선 부성역(예정)이 개통하면 용산·수원·평택 등 서울과 수도권 주요 지역으로 이동이 더욱 편리해질 것으로 기대된다.

또한 부성역(예정)에서 두 정거장 떨어진 1호선 천안역에는 수도권 광역급행철도(GTX)-C 노선의 천안 연장 계획이 추진 중이다.

단지 인근에는 이마트·코스트코 등 대형마트부터 성성지구 내 형성돼 있는 중심 상권 인프라를 누릴 수 있다. 업성 푸르지오 레이크시티 1블록 옆에는 유치원과 고등학교가, 2블록 앞에는 초등학교와 중학교가 각각 신설될 예정이다. 성성지구 학원가와 인접해 있어 학부모 수요자들의 관심이 높을 것으로 예상된다.

단지 내부는 차별화된 커뮤니티와 조경설계가 갖춰진다. 39층 최상층 스카이라운지, 유아 풀장과 사우나까지 갖춘 4레인(25m) 규모 실내 수영장 등 리조트형 커뮤니티 시설이 계획돼 있다.

단지 중앙에는 수변공간을 품은 초대형 광장이 자리해 입주민들에게 일상 속 휴식과 여유를 선사할 예정이다. 특히 조경의 경우, 시행사인 DSD삼호가 세계조경가협회(IFLA) APR 조경대상을 수상한 ‘일산자이 위시티’의 설계 경험을 바탕으로 다채롭고 예술적인 힐링조경을 선보일 계획이다.

직주근접 수요도 풍부하다. 삼성전자 천안캠퍼스가 성성생활권 바로 옆에 자리하고 있으며, 반경 약 5km 내에는 삼성SDI, 삼성디스플레이, 현대모비스 EBS·IP 천안공장 등 대기업이 입주해 있다. 여기에 천안제2·3·4일반산업단지와 아산테크노밸리 등 주요 산업단지가 인접해있다.

분양 관계자는 “업성 푸르지오 레이크시티는 남향으로 성성호수공원을 조망할 수 있다는 메리트와 함께 대규모 푸르지오 브랜드타운 형성에 따른 주거 가치가 부각되면서 수요자들의 관심이 빠르게 높아지고 있다”며 “천안 서북권을 대표하는 랜드마크 단지로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.

업성 푸르지오 레이크시티 견본주택은 충청남도 천안시 성성동 일대에 들어선다. 3월 중 개관 예정이다.