[헤럴드경제(영천시)=김병진 기자]경북 영천시는 지방정부 혁신평가에서 도내 최고 등급인 ‘우수기관’에 선정됐다고 24일 밝혔다.

이번 평가는 행정안전부가 전국 243개 지자체(광역 17·기초 226)를 4개 평가군으로 나눠 진행됐다. 지난해 지방정부의 혁신역량과 성과, 자율지표 등 실적을 종합 심사했다.

영천시는 10개 평가지표 전반에서 높은 점수를 받으며 전년보다 한 단계 오른 성과를 냈다.

조직문화 개선 및 행정 내부 효율화, 혁신 활동 참여와 성과 확산 노력, 대표 과제 등에서 고르게 향상된 것으로 조사됐다.

하이테크파크지구 투자유치. 제2 한민고 유치, 지역특화 임대형 스마트팜 사업, 스마트도시통합센터 운영, 경북 최초 전수 녹취 및 장시간 민원 응대 통화종료 시스템 구축 등은 주요 혁신 사례로 꼽혔다.

영천시 관계자는 “2025년 권익위 종합청렴도에 이어 행안부 지방정부 혁신평가 도내 최고 등급 달성은 현장에서 묵묵히 뛰어준 공직자들과 변화를 지지해 준 시민들이 함께 이뤄낸 값진 성과”라며 “앞으로도 시민 한 분, 한 분의 일상이 달라지는 실질적인 혁신을 펼쳐 나가 영천의 위상을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.