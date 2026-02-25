한미의원연맹 조찬간담회 참석 통상 현안 관련 산업계 의견 제안 제임스 김 회장 “양국 입법부 제도화된 소통 채널 필요”

[헤럴드경제=김현일 기자] 주한미국상공회의소(암참)가 한미의원연맹의 미국 워싱턴 D.C. 방문을 앞두고 민간 경제계의 주요 정책 과제를 전달했다.

암참은 25일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 한미의원연맹 조찬 간담회에 참석했다. 이날 간담회에는 한미의원연맹 공동대표 조경태 의원과 간사 조정훈 의원, 이사 최형두 의원을 비롯해 여야 의원 다수가 참석했다.

이번 간담회는 다음달 예정된 미국 의회 방문을 앞두고 산업계 의견을 공유하며 한미 통상 및 산업 현안에 대한 민간의 시각을 전달하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 2025년 한미 공동 팩트시트 이행 현황을 비롯해 최근 한미 통상 현안과 국내 산업 규제 중 비관세 장벽으로 인식될 수 있는 사안 등을 폭넓게 논의했다.

암참과 회원사들은 최근 한미 통상 관련 주요 이슈와 제도·규제 현안을 중심으로 현장의 목소리를 전했다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 “미국 연방대법원의 관세 관련 판결은 무역정책 형성에 있어 미 의회와 대한민국 국회의 역할이 얼마나 중요한지를 다시 한번 보여준다”며 “이러한 맥락에서 양국 입법부 간 보다 긴밀하고 제도화된 소통 채널을 구축하는 것이 필수이며 곧 예정된 워싱턴 방문도 매우 시의적절하다”고 밝혔다.

이어 “암참은 정책당국과 산업계를 잇는 가교로서 산업계의 목소리가 건설적인 정책 논의로 이어질 수 있도록 역할을 다하겠다.”고 말했다.

참석자들은 이번 워싱턴 면담에서 단기 현안을 넘어 공급망 협력과 첨단산업 분야의 파트너십 강화 등 중장기 협력 방향을 제시하는 것이 중요하다는 데 의견을 같이했다.

암참은 앞으로도 양국 산업 협력 확대와 지속 가능한 성장 기반 마련을 위한 실질적 정책 제언을 이어갈 계획이다.