“도시재생사업을 현장에서 실행하고 주민과 연결하는 핵심 거점”

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시가 24일 샘내와 덕정 지역에 행복마을관리소를 개소하고 직무 교육을 진행하며 본격 운영에 들어갔다.

행복마을관리소는 지역 주민과 밀착해 도시재생사업과 연계한 현장 지원 기능을 수행하는 지역 거점 시설로, 이날 개소를 통해 주민 생활 지원과 도시재생사업을 연계한 현장 중심의 행정 서비스가 본격화됐다.

이날 진행된 개소 교육에는 행복마을관리소 운영 인력이 참여해 사업 운영 방향과 역할을 공유하고, 주민 응대 및 현장 대응 역량 강화, 도시재생사업과의 연계 방안 등을 중심으로 교육을 받았다.

샘내 행복마을관리소는 산북 도시재생사업과 연계해 ▷외부집수리 지원사업 ▷주민 소득화사업 지원 등을 중심으로 도시재생 현장의 실질적인 사업 추진을 지원하게 된다. 특히 노후 주거지 정비와 주민 주도형 소득사업을 연계해 정주환경 개선과 지역 자립 기반 마련에 기여할 계획이다.

덕정 행복마을관리소는 덕정 도시재생뉴딜사업의 연장선에서 ▷덕정 마을관리사회적협동조합 운영 지원 ▷주민 참여 프로그램 운영 ▷거점시설 활용을 통한 공동체 활성화 등을 중심으로 도시재생 이후 단계에서 지속 가능한 마을 관리 역할을 수행한다.

양주시는 이번 샘내·덕정 행복마을관리소 개소를 통해 도시재생사업과 생활밀착형 서비스 제공 체계를 현장에서 연결하고, 주민이 체감할 수 있는 실질적인 변화와 공동체 회복을 도모한다는 방침이다.

아동섭 도시재생과장은 “행복마을관리소는 단순한 생활 편의 시설을 넘어 도시재생사업을 현장에서 실행하고 주민과 연결하는 핵심 거점”이라며 “지역별 도시재생 특성에 맞는 역할을 강화해 주민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 운영해 나가겠다”고 말했다.

양주시는 남면 경기 더드림 재생사업, 산북 도시재생사업을 통해 거점시설 조성, 주거환경 개선, 주민 소득화사업을 지원하여 원도심 활성화와 지역 공동체 회복에 주력하고 있다.