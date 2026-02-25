원목 놀잇감 활용한 ‘나무놀이터’… 7호점 ‘한옥놀이터’ 조성도 3월 중 추진 중랑실내놀이터 누적 이용 아동 11만 8천여 명으로 주민 호응 높아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 2월 24일 면목5동에 여섯 번째 중랑실내놀이터 ‘늘푸른공원점’을 개관했다.

이날 행사에는 류경기 중랑구청장과 지역 주민 등 50여 명이 참석해 아이들을 위한 새로운 놀이 공간 조성을 함께 축하했다.

이번 6호점은 기존 공동육아방을 리모델링해 조성됐으며, 기획 단계부터 중랑구육아종합지원센터의 전문 자문을 반영해 아동 발달 특성과 안전을 고려한 실내놀이터로 마련됐다. 시설은 2월 27일부터 정식 운영에 들어간다.

‘나무놀이터’를 콘셉트로 한 6호점은 목재와 자연을 주제로 한 5개 놀이존으로 구성됐다. 신체활동 중심 놀이 공간을 비롯해 반딧불이 인터랙티브 놀이터, 미니 텃밭 체험 공간 등 자연을 오감으로 체험할 수 있도록 꾸며졌다.

이용 대상은 2세부터 6세(2020~2024년생) 취학 전 아동이며, 운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 6시, 주말은 오전 9시 40분부터 오후 6시까지다. 매주 월요일은 휴관하며 ‘우리동네키움포털’을 통한 사전 예약 후 이용할 수 있다.

구는 지난해 ▲3호점 ‘숲속놀이터’ ▲4호점 ‘우주놀이터’ ▲5호점 ‘손끝놀이터’를 조성한 데 이어 이번 6호점 ‘나무놀이터’를 추가로 확충했다. 향후 7호점 ‘한옥놀이터’ 조성도 추진해 다양한 주제의 실내놀이터 네트워크를 완성할 계획이다.

중랑실내놀이터는 2022년 면목4동 1호점을 시작으로 저렴한 이용료와 높은 접근성으로 주민들의 호응을 얻고 있으며, 현재까지 누적 이용 아동 11만 8천여 명을 기록했다. 구는 올해 3월까지 총 7개소로 확대해 공공형 돌봄·놀이 인프라를 강화할 방침이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 실내놀이터는 원목이 주는 안정감 속에서 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있도록 친환경 요소를 반영했다”며 “앞으로도 다양한 주제의 놀이공간을 지속적으로 확충해 아이 키우기 좋은 도시 중랑을 만들어 가겠다”고 말했다.