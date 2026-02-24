뛰어난 교통 여건·차별화된 조경 설계 ‘주목’

[헤럴드경제=홍승희 기자] 대우건설이 경기도 의정부시 용현동에 공급한 ‘의정부 탑석 푸르지오 파크7’이 100% 분양 완료를 기록했다고 24일 밝혔다.

‘의정부 탑석 푸르지오 파크7’은 지하 3층~지상 27층·7개 동·전용면적 59~84㎡ 총 935세대 규모로 조성됐다. 타입별 세대수는 ▷59㎡A 197세대 ▷84㎡A 212세대 ▷84㎡B 127세대 ▷84㎡C 27세대 ▷84㎡D 104세대 ▷84㎡E 99세대 ▷84㎡F 50세대 ▷84㎡G 104세대 ▷84㎡H 15세대다.

단지가 위치한 용현동 일대는 편리한 교통망과 우수한 교육·생활 인프라를 갖춘 주거지로 평가받는다. 의정부시는 정부의 ‘10·15 부동산 규제’를 적용받지 않은 비규제 지역으로, 상대적으로 대출 및 거래 여건이 유연해 실수요와 투자 수요가 동시에 유입되고 있다. 특히 서울 신축 아파트 수요가 증가하는 상황에서 서울 접근성이 우수한 수도권 입지라는 점이 전 세대 분양 완료 배경으로 분석된다.

교통 여건도 뛰어나다. 의정부 경전철 송산역이 도보권에 위치하며 2027년 개통 예정인 7호선 탑석역을 통해 서울 접근성이 한층 강화될 전망이다. 7호선 연장선(도봉역~양주 옥정지구, 총 15.3㎞)이 개통되면 서울 도봉산역까지 2정거장, 강남권까지는 약 50분대 이동이 가능해질 것으로 기대된다. 또한 구리–포천고속도로 동의정부IC·민락IC 및 수도권제1순환고속도로 등 주요 간선망과 인접해 차량을 통한 서울 및 수도권 전역 이동도 수월하다.

‘의정부 탑석 푸르지오 파크7’은 차별화된 조경 설계로도 주목받았다. 김영민 서울시립대 조경학과 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여해 7개의 테마 조경 공간을 통한 한차원 높은 단지 공간을 계획했다. 생태·보안·안전 요소를 반영한 고품질 조경 공간과 함께 국내 건설사 최초로 개발한 ‘인공지능(AI) 미디어 파고라’도 도입해 시간·계절에 따라 변화하는 콘텐츠를 선보인다.

탑석 푸르지오 파크7은 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 롯데시네마, 메가박스 등 다수의 대형 생활편의시설이 반경 3km내에 있어 편리하게 이용할 수 있다. 또한, 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고, 동국사대부속 영석고 등 초∙중∙고교도 주변에 자리잡고 있어 우수한 교육환경도 갖췄다.

대우건설 관계자는 “의정부 탑석 푸르지오 파크7 전 세대 분양 완료는 차별화된 상품 기획력과 푸르지오 브랜드의 우수성이 시장에서 다시 한번 입증된 결과”라며 “앞으로도 브랜드 경쟁력을 바탕으로 서울·수도권 도심 정비사업을 비롯해 민간참여 공공주택 사업 등 주택사업 포트폴리오를 다각화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.