[헤럴드경제=이명수 기자] 개그맨 조세호가 이른바 ‘조폭 연루설’로 방송 활동을 중단한 이후 근황이 알려졌다.

조세호는 22일 공개된 도라이버: 더 라이버에 출연했다. 이날 멤버들은 메인 보컬 쟁탈전을 펼쳤다.

조세호는 가수 ‘조째즈’로 분장해 ‘모르시나요’를 열창하며 등장했다. 이를 본 장우영이 “방송 가능하냐”고 농담하자, 주우재는 “일이 줄어드니 노래가 늘었다. 조남지대 활동하고 싶으면 다른 일 접어라”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

조세호는 “지금은 ‘도라이버’에만 집중하고 있다”며 “아내와 시간을 보내며 취미 생활도 하고 있다. 일주일에 여러 차례 도라이버PD와 통화했다. 아내가 오해할 정도였다”고 근황을 전했다. 장우영은 “심지어 시간이 너무 안가서 요새 기타도 배우고 있다고 하더라”고 밝혔다.

이후 김숙은 조세호를 보고 “실물 오랜만이다. 술 좀 끊어라”고 말했고, 홍진경 역시 “맨날 성당에 가서 앉아있더라”며 걱정 섞인 반응을 보였다. 이에 조세호는 “앞으로 주변 관계에 대해 주의를 기울이도록 하겠다”고 고개를 숙였다.

조세호는 이어 “심려를 끼쳐드려 죄송하다. 관계에 대해 부주의했다”며 “이번 사건을 계기로 많은 생각을 했다. 금품 받은 것 없고 돈 관계 없다. 사업적으로 연루된 것도 없다. 저는 예전부터 행사를 많이 다녔다. 그때 알게 된 지인이고 지금까지도 안부를 묻고 가끔 만나서 식사도 하는 그 이상 그 이하도 아닌 관계다”고 해명했다.