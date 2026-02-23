[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인시장은 23일 자신의 SNS를 통해 “대한민국에서 반도체가 가장 먼저 시작된 곳은 용인특례시 기흥구에 있는 삼성전자 기흥캠퍼스입니다”고 밝혔다. 이 시장은 취임후 반도체 1,2과 두개를 만들어 의회로 부터 지적을 받았다. 한 과면 충분한데 왜 반도체는 2개과가 필요하냐는 것이 질문 요지다. 반도체 2개과는 이상일 시장의 주력부대다. 1000조짜리 반도체 공장을 관리한다. 이상일 시장의 선견지명(先見之明)이다.

이 시장은 “37만 평 규모의 이곳에는 20조원이 투자됩니다. 차세대 반도체 기술을 연구하고 개발하는 미래연구단지로 거듭나기 위한 투자가 이뤄집니다”고 했다.

이어 “23일 기흥구청에서 간부회의를 열고 대한민국 반도체가 시작된 용인에서 반도체가 더 잘 할 수 있도록 시가 할 일은 속도감 있게 하자고 강조했습니다”고 했다.

그러면서 “인공지능(AI) 시대를 맞아 반도체 수요가 폭발하고 있는 만큼 삼성전자가 360조원을 투자하는 용인시 처인구 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지가 잘 조성될 수 있도록 노력하고, 국가산단을 흔드는 시도에 대해선 시민과 함께 잘 대응하자고 했습니다”고 했다.

이 시장은 이어 “삼성전자 미래연구단지를 간부들과 함께 방문해 차세대 반도체 연구 및 기술개발 현황에 대한 이야기를 들었습니다. 글로벌 경쟁이 날로 치열해 지는 상황에서 초격차를 유지하기 위해 얼마나 열심히 일하고 있는지 느낄 수 있었습니다”고 소회를 덧붙였다.