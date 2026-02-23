[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도교육청(교육감 임태희)이 20일 ‘2026년 학교폭력대책심의위원회’ 심의위원 1085명을 위촉하고 학교폭력 사안에 대한 공정하고 전문적인 심의체계를 강화한다.

도교육청은 ‘학교폭력예방 및 대책에 관한 법률’에 따라 교원, 법률가, 경찰, 청소년 상담사 등 다양한 분야의 전문가로 심의위원을 구성해 위원회의 전문성, 객관성을 확보했다.

특히 서류검증, 전문성·공정성에 대한 역량평가, 심층 면접 등 엄정한 선발 절차를 통해 피해 학생 보호와 가해 학생 선도의 교육적 해결을 충실히 구현할 수 있는 역량 있는 위원들로 위촉했다.

아울러 도교육청은 23일 수원 노보텔에서 ‘2026년 상반기 학교폭력대책심의위원회 소위원장 역량 강화 연수’를 개최했다. 200여 명의 소위원장이 참여한 연수는 ▷회의 운영 리더십 ▷사안 처리 절차와 법령 이해 ▷판례·행정심판 사례 분석 ▷제도 개선안 등을 다뤘다.

도교육청은 심의위원회의 공정성과 신뢰성을 강화하고 피해 학생의 최우선 보호와 관련 학생 간 관계 회복을 중심으로 하는 심의 운영 문화를 정착시킬 방침이다.