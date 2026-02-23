소수주주 보호·이사 충실의무 명문화 주당 2만원 배당·9177억 이익잉여금 전환

[헤럴드경제=정경수 기자] 고려아연이 다음 달 24일 정기주주총회를 열고 거버넌스 개선과 주주가치 제고 방안을 논의한다. 주요 주주들의 제안 대부분을 안건으로 상정하며 소수주주 보호와 기업가치 향상에 방점을 찍었다.

고려아연은 오전 임시 이사회를 열어 제52기 정기주주총회 일정과 안건을 확정했다고 23일 공시했다. 주총은 내달 24일 오전 9시 서울 중구 코리아나호텔에서 개최된다.

이날 이사회에서는 회사 측을 비롯해 유미개발, 와이피씨·영풍·한국기업투자홀딩스(MBK파트너스), 크루서블JV 등 주요 주주들이 제안한 안건을 정관과 상법, 자본시장법 등에 따라 검토한 뒤 대부분 수용하기로 했다.

유미개발은 ▷분리선출 감사위원 2인 확대를 위한 정관 변경 ▷감사위원 1인 분리 선임 ▷집중투표제에 의한 이사 5인 선임 등을 제안했다. 이사회는 관련 법령에 위배되지 않는다고 판단해 해당 안건을 모두 주총에 상정하기로 했다.

와이피씨·영풍·한국기업투자홀딩스가 제안한 안건 중에서는 ▷선임 이사 수 6인 확정 ▷기타비상무이사 2인 및 사외이사 3인 선임 ▷임의적립금 3925억원의 미처분이익잉여금 전환 ▷집행임원제 도입 및 액면분할을 위한 정관 변경 ▷임원퇴직금 지급규정 개정 승인 등 5건이 상정된다. 다만 ‘임시의장 선임’ 안건은 정관에 배치된다는 이유로 제외됐다. 현행 정관상 주주총회 의장은 대표이사가 맡는다.

회사 측 안건으로는 ▷소수주주 보호 관련 정관 명문화 ▷이사회 내 독립이사 구성요건 명확화 및 명칭 변경 ▷이사의 충실의무 도입 ▷전자주주총회 제도 도입 ▷주당 2만원 현금배당 승인 ▷임의적립금 9177억원의 미처분이익잉여금 전환 등이 포함됐다.

특히 회사는 일부 주주가 제안한 3925억원보다 두 배 이상 많은 9177억원을 미처분이익잉여금으로 전환하는 방안을 제시했다. 이는 향후 주주환원 정책의 안정적 이행을 위한 조치라는 설명이다. 고려아연은 지난해 공개매수로 취득한 자기주식을 지난해 전량 소각하겠다는 계획도 차질 없이 이행 중이라고 밝혔다.

이사회에서는 2026년도 지속가능경영 추진 계획과 준법지원인 업무 보고, 자기주식 처분 계획, 안전보건계획 수립안도 의결됐다. 회사는 탄소중립 실행력 강화와 ISSB 공시 대응을 포함한 ESG 경영 고도화에 나설 방침이다. ▷이중 중대성 평가 기반 지속가능경영보고서 발간 ▷책임광물 기준 강화 ▷생물다양성 보존 활동 확대 ▷배출권 거래제 대응 ▷내부탄소가격 도입 검토 등을 추진한다.

안전보건 분야에서는 지난해 계획 대비 97% 이행을 완료했으며, 연계 사업을 포함하면 100% 달성했다고 보고했다. 올해는 중대재해 ‘제로’와 산업재해율 0.2% 이하 관리를 목표로 한다.

고려아연 관계자는 “지난해 주주들의 지지 속에 역대 최대 매출과 영업이익을 기록했다”며 “글로벌 핵심광물 허브로서 역할을 강화하는 한편, 앞으로도 주주가치와 기업가치 향상을 위해 지속 노력하겠다”고 밝혔다.