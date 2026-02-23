국민연금공단·전북특별자치도·KB금융그룹, 지역사회공헌 공동추진 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 23일 전북도청에서 전북특별자치도, KB금융그룹과 ‘자산운용 특화 금융생태계 조성과 지역경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 KB금융그룹의 KB금융타운 건립 발표 이후 첫 후속 조치로, 세 기관이 지역 사회공헌 활동을 공동으로 추진하기 위한 지속적 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 세 기관은 전북 금융중심지를 조성하고 지역경제를 활성화하기 위해 ▷국제금융컨퍼런스 공동 개최 ▷초·중·고교생 대상 금융교육 실시 ▷대학생 중심 금융인재 양성 ▷기후테크기업 지원 등의 사업을 추진한다.

김성주 국민연금공단 이사장은 “KB금융타운 조성과 금융 전문인력 양성을 위한 협약은 금융생태계를 강화하고 자산운용 중심도시로 나아가는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “일회성에 그치지 않고 앞으로 협력이 지속해서 이뤄져야 할 것”이라고 말했다.

앞서 공단은 2017년 기금운용본부가 전북으로 이전한 이래 국내외 자산운용사 사무소 16곳을 전주에 유치하고, 2018년부터는 전북국제금융컨퍼런스를 개최해 전북 금융중심지 조성을 지원해 왔다.