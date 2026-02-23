23일 한국-브라질 치안 총수회담 초국가범죄 협력 ‘양해각서’ 체결

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청은 23일 서울에서 브라질 연방경찰청과 협력을 위한 양해각서(MOU)를 맺고 안드레이 파소스 로드리게스 브라질 연방경찰청장과 치안 총수 회담을 가졌다.

이번 MOU는 경찰청과 브라질 연방경찰청 간 체결되는 첫 공식 협약으로, 초국가범죄 대응을 위한 실질적인 수사 공조와 정보 공유가 가능해질 전망이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 이날 회담에서 “마약 밀매, 온라인 스캠 등 초국가 범죄를 해결하기 위한 연대가 필수적”이라고 강조했다.

특히 유 직무대행은 브라질 연방경찰에 ‘국제공조협의체(IICA)’ 정식 가입을 제안하며 경찰청이 주도하는 국제공조 작전 ‘브레이킹 체인스(Breaking Chains)’ 참여를 함께 요청했다.

앞서 경찰청은 지난해 10월 서울에서 열린 국제경찰청장회의에서 ‘초국가범죄 생태계 대응을 위한 실질적 국제적 연대’ 공동선언문을 채택하고 국제공조협의체를 통한 다자간 협력망을 확대하고 있다.

또한 ‘중남미경찰연합(AMERIPOL)’ 사무총장인 로드리게스 청장에게 한국 경찰청이 옵저버 자격으로 아메리폴에 참여하겠다고도 제안했다.

이날 양국 치안 총수는 브라질 내 ‘한류 사기(Hallyu Scam)’에 대해서도 수사 공조를 강화하기로 했다. 한류 사기는 한류 열풍을 악용해 한국인으로 사칭하거나 허위 공연 정보를 유포하는 형태로 이뤄지고 있는 것으로 전해졌다.

이재영 경찰청 국제치안협력국장은 “이번 브라질 연방경찰청과 양해각서 체결과 회담을 계기로 지구 반대편 중남미 지역까지 경찰 협력 네트워크를 확장했다”며 “브라질은 남미 권역 협력 확대를 위한 핵심 교두보가 될 것”이라고 말했다.