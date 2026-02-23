[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 박서진이 등장하는 꿈을 꾼 뒤 즉석 복권 1등에 당첨됐다는 사연이 전해져 화제다.

복권 수탁사업자 동행복권은 19일 공식 홈페이지를 통해 ‘스피또1000’ 103회차 1등 5억원에 당첨된 A씨의 사연을 소개했다.

A씨는 지난 명절 연휴 기간 배우자와 드라이브를 나섰다가 전남 해남의 한 판매점에서 스피또1000 5장을 구매했다고 밝혔다.

평소에도 소액 구매를 해오던 그는 귀가 후 복권을 긁었고, 1등 당첨 사실을 확인했다.

귀가 후 복권을 긁은 A 씨는 5억 원 당첨 사실을 확인했다. 그는 “어리둥절하고 믿기지 않아 몇 번을 다시 확인했다”며 “구매했던 판매점까지 찾아가 당첨 여부를 재차 확인했다”고 전했다.

최근 기억에 남는 꿈에 대해서는 “가수 박서진 님이 저를 업고 꽃밭을 거니는 꿈을 꿨다”며 “돌아보니 이 꿈이 행운을 가져다준 것 같다”고 말했다.

당첨금 사용 계획에 대해서는 “대출금 상환과 자녀 결혼 자금에 사용할 예정”이라며 “자녀 결혼 자금을 보탤 수 있게 돼 기쁘다”고 전했다.

스피또1000은 행운 숫자가 자신의 숫자 6개 중 하나와 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석 복권이다. 판매 가격은 1000원이며 1등 당첨 매수는 매회 11장이다.