[헤럴드경제=김보영 기자] 일본 젊은층 사이에서 성형 전후 모습을 인공지능(AI)으로 합성한 ‘두 개의 자아’ 인증사진이 유행하면서, 성형수술을 조장하고 청소년들의 미 의식을 왜곡할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

22일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면 최근 일본 소셜미디어(SNS)에 성형 수술 전과 후 모습을 AI로 자연스럽게 합성한 사진들이 잇따라 게시되고 있다.

사진 속 이용자들은 주로 어두운 침실에서 ‘두 자아’가 함께 셀카를 찍거나 서로를 마주 보고 서 있는 모습으로 등장한다. 사용자가 성형 전후 사진 두 장을 AI 도구에 입력하면, 인공지능이 두 이미지를 하나의 장면으로 합성하는 방식이다.

최근 일본의 한 이용자(@rori_bb)가 공개한 합성 사진은 조회 수 1580만회를 넘기며 큰 화제를 모았다. 그는 수술 전과 후의 자신의 모습을 보며 “눈물이 났다”는 소감을 적었다. 이후 다른 이용자들 역시 자신이 받은 수술 목록과 비용, 회복 기간 동안의 고통을 상세히 공개하며 이를 ‘노력의 증거’로 제시하고 있다.

한 이용자는 뼈 수술은 받지 않았지만 치아 교정, 지방 흡입, 안면 거상술, 눈꺼풀 교정 등을 거친 뒤 큰 변화를 느꼈다고 설명했다. 또다른 이용자는 교복을 입은 수술 전 모습과 금발로 염색한 수술 후 모습을 담은 사진을 게시하며, 남성에게 잘 보이기 위해서가 아니라 자신을 위해 성형수술을 받았다고 밝히기도 했다.

이를 두고 온라인상에서는 “고통, 돈, 긴 회복 기간. 사진들이 정말 마음에 와닿았다”, “이런 것들을 공개적으로 공유하는 데는 용기가 필요하다. 과거의 자신과 화해하고 현재의 자신을 있는 그대로 받아들여야 한다” 등의 반응이 이어지고 있다.

그러나 이러한 유행이 청소년들의 미의 기준을 왜곡하고, 위험한 성형 수술을 부추길 수 있다는 경고도 나오고 있다. 아사히신문은 최근 몇 년 사이 중고등학생의 미용시술 건수가 증가했다고 전했다.

또 일본 미용성형외과학회에 따르면, 일본은 2022년 한 해 동안 약 330만건의 미용 의료 시술이 이뤄지며 세계 최대 수준의 시장 중 하나로 자리 잡았다.

일각에서는 “메이크업만으로도 충분히 이미지를 바꿀 수 있는데, 굳이 위험 부담이 따르는 수술을 미화할 필요가 있느냐”는 지적과 함께, AI가 만들어낸 비현실적인 이미지가 청소년들에게 부정적인 영향을 줄 수 있다는 비판이 제기되고 있다.