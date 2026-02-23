[헤럴드경제=나은정 기자] 일본의 대표적인 관광 명소인 도쿄 스카이트리에서 엘리베이터가 고장나 승객들이 5시간 넘게 갇히는 사고가 발생했다.

23일 일본 NHK방송 등 현지 언론에 따르면 전날 오후 8시 20분쯤 스카이트리 내부 40인승 엘리베이터가 전망대에서 내려오던 중 갑자기 멈춰 승객 20명이 고립됐다.

고장은 지상 약 350ｍ의 전망대와 지상 4층을 연결하는 엘리베이터 4대 중 2대에서 발생했다. 이 가운데 1대에는 승객이 없었지만, 하강 중이던 다른 1대에는 어린이 2명을 포함한 총 20명이 탑승해 있었다.

승객들은 지상 약 30m 높이에서 구조될 때까지 약 5시간 30분 동안 내부에 갇혀 있다가 이날 새벽 2시쯤 전원 구조됐다.

구조 작업은 인접한 엘리베이터를 같은 높이에 대고 측면 비상문을 열어 손잡이가 달린 금속판을 깔고 승객들을 이동시키는 방식으로 이뤄졌다.

시설 운영사인 도부타워스카이트리는 사고 직후 안전 점검을 위해 나머지 엘리베이터도 약 1시간가량 운행을 중단했다. 이로 인해 전망대에 머물던 약 1200명의 방문객들도 불편을 겪었다.

운영사는 정확한 고장 원인을 파악하기 위해 23일 하루 동안 시설을 임시 휴업하고 엘리베이터를 정밀 점검하기로 했다.