MWC26서 공개…필요정보 맞춤 안내 KB와 통신·금융 ‘AI 안전망’ 구축

LG유플러스가 초개인화 인공지능(AI) 비서 ‘익시오 프로(ixi-O Pro)’를 공개한다. 이를 통해 통화 기록을 넘어 커뮤니케이션 파트너로 서비스를 확장하고, ‘사람 중심 AI’를 구현한다는 계획이다.

LG유플러스는 다음 달 2일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 MWC26에서 익시오 프로를 선보인다고 23일 밝혔다.

익시오 프로는 사용자의 통화·문자·일정 등 일상 데이터를 종합적으로 이해하고, 상황에 맞는 정보를 먼저 제안하는 미래형 AI 콜 에이전트(Call Agent)다. 기존 익시오 AI 비서 서비스가 고객의 요청에 반응하는 방식이었다면, 익시오 프로는 대화의 맥락과 관계를 파악해 필요한 정보를 안내한다.

예를 들어 사용자가 익시오를 호출하지 않아도, 지난 통화에서 언급된 일정이나 해야 할 일을 정리해 알려준다. 통화 중 궁금할 수 있는 사항을 실시간으로 확인해 주기도 한다.

익시오가 스마트폰을 넘어 집, 오피스, 차량, 로봇 등으로 확장돼, 어디서든 고객과 연결되는 보이스 기반 슈퍼 에이전트로 진화하는 모습도 공개된다.

아울러 LG유플러스는 사람 중심 AI의 근간인 ‘안심’을 고도화하기 위한 협업 체계도 공개한다. 익시오의 AI 보이스피싱 탐지 기술과 KB국민은행의 이상 거래 모니터링 시스템은 피싱 의심 징후를 금융 거래 이전에 차단한다. 나아가 보이스피싱 의심 패턴, 악성 앱 설치 여부, 위험 URL 접속 여부 등을 실시간으로 탐지하고, 해당 정보는 KB국민은행과 공유된다. KB국민은행은 자체 모니터링 시스템과 연동해 이상 거래를 모니터링하고, 필요시 계좌 지급 정지 등 선제적인 고객 보호 조치를 시행한다.

궁극적으로 LG유플러스는 익시오가 고객의 일상을 이해하고, 보호하는 초개인화 AI 비서로 진화하고 있음을 세계 시장에 알릴 계획이다.

최윤호 LG유플러스 AI사업그룹장은 “MWC26에서 선보이는 신규 기능과 금융권 협업 사례를 통해, 고객이 안심하고 AI 서비스를 이용할 수 있는 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다. 고재우 기자