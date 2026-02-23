국민연금공단, 3월 2일부터 13일까지 접수…우수작에 공단 이사장 표창과 상금 수여

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 ‘NPS 청년 세대 사회공헌 아이디어 공모전’을 3월 2일부터 13일까지 개최한다고 23일 밝혔다.

공단이 주최하고 전북특별자치도사회복지협의회가 주관하는 이번 공모전은 청년들이 직접 자신들의 세대에 필요한 복지 서비스를 기획하고 제안하는 장을 마련하기 위해 기획됐다.

공모 분야는 청년의 삶과 밀접한 ▷청년의 경제 ▷청년의 교육 ▷청년의 생활 등 총 세 가지이며, 대한민국 국적 만 19세부터 34세 이하 청년이라면 누구나 개인 또는 3인 이하 단체로 참여할 수 있다.

참여를 희망하는 청년은 공단이나 전북특별자치도사회복지협의회 누리집에서 신청 양식을 내려받아 작성한 후 전자우편으로 제출하면 된다.

공단은 접수한 아이디어 중 분야별로 우수작을 1건씩 선정해 각각 이사장 표창과 상금 100만원을 지급할 예정이다. 선정된 우수작은 공단 사회공헌 사업으로 추진할 방침이다.

김성주 연금공단 이사장은 “이번 공모전은 청년을 위한 사회공헌에 청년이 직접 참여한다는 점에서 의미가 크다”며 “청년이 제안하고 공단이 실현하는 구조를 통해 미래 세대와 소통과 협력을 강화하고, 세대 간 신뢰를 높여 나가겠다”고 말했다.