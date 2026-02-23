울산시, 23일 공사 현장서 지원회의 추진상황 공유…인허가 등 신속 제공 9조원 첨단 석유화학 설비 6월 준공

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] S-OIL이 국내 석유화학업계에서 역대 최대 규모인 9조2580억원을 투자하는 ‘샤힌(Shaheen) 프로젝트’가 오는 6월 설비 설치가 완료되는 기계적 완공에 성큼 다가섰다.

울산시는 샤힌 프로젝트 공사 현장지원을 위해 23일 오전 S-OIL 온산공장 대회의실에서 ‘기업현장지원 전담조직(TF) 및 유관기관 협의회 회의’를 가졌다.

이날 회의에는 김두겸 울산시장과 안효대 경제부시장을 비롯해 울산시 기업현장지원 전담조직(TF) 위원, 유관기관 협의회 위원, S-OIL 박봉수 사장과 회사 관계자들이 참석해 샤힌 프로젝트 준공 추진계획을 공유하고 기관별 협력 사항을 논의했다. 이어 샤힌 프로젝트 공사 현장을 방문해 사업추진 상황을 점검했다.

현장에서 ▷인허가 ▷기반시설 ▷현장 애로사항 등 기관 간 조율이 필요한 사안을 검토한 결과, 샤힌 프로젝트 관련 637건의 인허가 가운데 준공 때까지 소방·건축·위험물 등 312건의 인허가 지원이 필요한 것으로 나타났다.

S-OIL 샤힌 프로젝트는 울산시 울주군 온산국가산업단지 내 약 88만㎡ 부지에 최첨단 석유화학 복합시설을 조성하는 것으로, 지난 2023년 3월 착공해 오는 6월 말 기계적 준공을 목표로 하고 있다. 이후 연말까지 시운전을 거쳐 내년 1월부터 상업 운전에 들어갈 예정이다.

공사는 기존의 울산 콤플렉스에 인접한 48만㎡ 부지에는 에틸렌과 프로필렌을 생산하는 ‘스팀 크래커’와 원유를 석유화학 원료로 전환하는 ‘TC2C’ 등 생산시설(패키지 1) 및 저장시설(패키지 3)을 건설하는 것으로 진행되고 있다. 이곳에서 남동쪽으로 5㎞ 떨어진 당월지역 40만㎡ 부지에는 스팀 크래커에서 생산한 에틸렌을 원료로 폴리에틸렌 제품을 생산하는 폴리머 공장(패키지 2)을 짓고 있다.

이들 공장은 앞으로 에틸렌 180만t, 프로필렌 77만t, 부타디엔 20만t, 벤젠 28만t 등의 기초유분을 생산한다. 이 가운데 에틸렌은 대부분 폴리머 공장에 원료로 투입해 플라스틱을 비롯한 다양한 합성 소재 생산에 사용되는 폴리에틸렌을 생산한다.

S-OIL 관계자는 “샤힌 프로젝트 시설은 공정 단순화, 에너지 효율 극대화, 탄소 배출 저감 측면에서 탁월하다”며 “이번 프로젝트 추진으로 S-OIL의 정유-석유화학 수직 계열화 체제를 한 단계 더 진화시킴으로써 한국 석유화학 산업의 새로운 도약을 견인할 것”이라고 설명했다.