[헤럴드경제=장연주 기자] 태국 유명 사찰의 주지스님이 여러 여성과 부적절한 관계를 맺었다는 의혹이 제기돼, 큰 충격을 주고 있다.

22일 태국 더 타이거에 따르면, 논타부리 지역의 한 사찰 주지스님 A씨가 여러 여성과 연애 관계를 맺었으며 경제적 지원까지 해왔다는 의혹을 제기하는 영상들이 최근 온라인상에 유포됐다. 해당 영상에는 사찰 앞에서 두 여성이 격렬히 싸우는 모습이 담겼다.

영상 속 여성 B씨는 자신이 A씨의 아내라고 주장하며 상대 여성 C씨가 A씨와 불륜관계라고 비난했다.

이에 C씨는 불륜관계가 아니라고 부인하며 다른 남자친구가 있다고 주장했다. 오히려 C씨는 스님인 A씨와 씨의 관계를 폭로하겠다고 맞섰다.

이 영상이 공개된 뒤 A씨와 관련된 추가 스캔들 의혹 제기 영상들이 온라인상에서 퍼졌다.

B씨는 A씨가 애인에게 미용실 운영비를 지원하고 사원 밖에서 만남을 주선했다고 주장했다.

또 다른 영상에서는 신원이 밝혀지지 않은 여성이 A씨와의 관계를 두고 언쟁하는 모습이 담겼다.

이 여성은 A씨에게 다른 여성과의 불륜 의혹에 대한 자세한 내용을 밝히라고 압박하며 자신과 그 여성 중 한명을 선택하라고 요구했다.

이번 사건과 관련, 한 유명 페이스북 페이지에서는 A씨가 총 4명의 여성과 동시에 부적절한 관계를 유지해 왔으며, 이들에게 성형수술 비용까지 대준 정황이 있다는 주장이 제기됐다. 또 4명 중 한명은 외국 국적이라는 내용도 담겼다.

현재 A씨는 사찰을 떠난 것으로 전해졌다.

사찰 내 동료 승려는 “주지스님은 며칠 전 명상 수행을 위해 떠났다”며 “영상 속 여성들이 술에 취해 횡설수설한 것일 수 있다”며 평소 계율을 엄격히 지키던 분이라고 옹호했다.

하지만 불교가 국교나 다름없는 태국에서 승려의 계율 위반은 단순한 가십을 넘어 사회적 근간을 흔드는 중대 사안으로 다뤄진다. 특히 태국 내 비판 여론이 거세짐에 따라 태국 국립불교청(NOB)의 조사가 이뤄질 가능성도 있다는 전망이 나온다.