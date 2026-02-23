[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 우주소녀(WJSN)가 콘셉트 포토로 신곡에 대한 기대감을 더했다.

최근 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 우주소녀 공식 SNS를 통해 우주소녀 10주년 기념 스페셜 싱글 ‘Bloom hour(블룸 아워)’의 콘셉트 포토를 공개했다.

사진 속 우주소녀는 촬영장을 배경으로 각자의 개성과 감성을 담아내며 시선을 끌었다.

단체 컷에서는 우주소녀의 다채롭고 깊은 분위기가 더욱 돋보였다. 멤버들은 테이블에 둘러앉아 만찬을 여는 듯한 장면을 완성했고 테이블 중앙에 놓인 케이크가 10주년의 의미를 더했다.

특히 다 같이 모여 카메라를 향해 환한 웃음을 짓는 표정에서는 함께해 온 시간이 느껴지는 동시에 ‘지금의 우주소녀’를 가장 빛나는 순간으로 담아냈다.

이번 콘셉트 포토는 아티스트로 성장해 온 우주소녀의 시간을 그려내며 10주년의 의미를 더했다. 멤버들은 촬영장이라는 공간 안에서 자신만의 방식으로 현재를 표현해냈다.

우주소녀는 오는 25일 데뷔 10주년 당일을 맞이해 우정(공식 팬클럽명)을 위한 팬송을 발표한다. 이번 싱글에는 타이틀곡 ‘Bloom hour’를 포함해 총 2곡이 수록됐으며 우주소녀와 우정의 지난 10년, 그리고 앞으로에 대한 약속을 두 가지 시선으로 풀어냈다. 우주소녀는 이번 작품을 통해 더욱 깊어진 음악적 역량은 물론, 한층 진솔한 이야기를 전할 예정이다.

음악 활동은 물론 드라마, 영화, 뮤지컬, 예능, MC 등 다양한 분야에서 활약하며 각자의 견고함을 다져온 만큼 이들이 ‘우주소녀’라는 이름 아래 다시 만들어낼 새로운 이야기에 귀추가 주목된다.

한편 우주소녀의 데뷔 10주년 기념 스페셜 싱글 ‘Bloom hour(블룸 아워)’는 오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.