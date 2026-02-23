美 해머스페이스 투자 집행 등 7곳 누적 약 300억원 투자 유명 기업에 총 1000억원 투자 집행 예정 2023년 투자 ‘디매트릭스’…기업가치 7배 이상 상승

[헤럴드경제=박세정 기자] SK스퀘어는 해외 투자법인 ‘TGC스퀘어’를 통해 ‘데이터 병목(Bottleneck)’ 해소 설루션을 보유한 미국 회사 해머스페이스에 투자를 집행했다고 23일 밝혔다.

이로써 미국 및 일본 인공지능(AI)·반도체 기술기업 총 7곳에 누적 약 300억원의 투자를 마쳤다. 앞으로도 관련 영역의 유망기업에 총 1000억원의 투자를 집행할 예정이다.

SK스퀘어가 이번에 투자한 해머스페이스는 미국 캘리포니아에 기반을 둔 자동화 데이터 오케스트레이션(Orchestration) 플랫폼 회사다.

데이터 오케스트레이션은 전 세계 다양한 시스템에 흩어져 있는 데이터들을 논리적으로 결합해 마치 하나의 로컬 환경처럼 통합 운영할 수 있도록 해주는 기술이다. AI 시대에 반도체 성능을 최대한 발휘하기 위해 필요한 기술로 평가받는다.

해머스페이스의 창업자 데이비드 플린 최고경영자(CEO)는 세계 최초 PCIe(고속 통신 표준 인터페이스) 기반 플래시 SSD(고속저장장치) 창시자다. 과거 낸드플래시 회사인 퓨전IO(Fusion IO)를 창업한 뒤 샌디스크에 11억달러(약 1조6000억원)에 매각한 바 있다.

이와함께 SK스퀘어는 성장성이 큰 글로벌 기업들을 발굴한 성과도 가시화하고 있다고 설명했다.

먼저 2023년 하반기 투자한 디매트릭스(미국)는 지난해 말 시리즈 C 투자를 유치하면서 기업가치가 20억달러(약 3조원) 이상으로 증가했다. 이는 투자 시점 대비 기업가치가 7배 이상 상승한 성과다.

큐룩스(일본)와 아이오코어(일본)도 SK스퀘어의 투자 이후 추가 투자 라운드를 통해 기업가치가 지속 상승하고 있다.

링크어스(일본)는 복수의 국내 주요 2차전지 생산 기업들과 기술 검증을 진행하고 있으며, 일본과 중국의 주요 제조 기업들과도 협업 중이다.

2025년 투자한 누마트테크놀로지스(미국)는 전 세계에서 유일하게 금속-유기 골격체(MOF)를 반도체, 방산 등의 영역에 적용해 대량 생산 및 상용화에 성공한 회사로 이 분야에서 입지를 공고히 하고 있다.

SK스퀘어는 이 같은 성과를 바탕으로 글로벌 투자 선구안을 입증했다고 설명했다. 이에 더해 최근 조직 개편을 통해 투자 전문성을 더욱 강화했다.

TGC스퀘어는 글로벌 자산운용사에서 해외투자 업무를 총괄한 경험이 있는 안홍익 최고투자책임자(CIO)를 영입했다. 또한 SK스퀘어 본체는 기존 CIO/포트폴리오 매니지먼트 조직을 전략투자센터로 변경해 글로벌 투자 실행력을 강화했다.

SK스퀘어는 올해에도 미래 성장이 유망한 AI 인프라 영역과 반도체 밸류체인 영역을 중심으로 투자처를 물색할 계획이다.

김정규 SK스퀘어 사장은 “선제적인 마켓 인텔리전스 확보 차원에서TGC스퀘어를 통해 글로벌 AI·반도체 유망 기술기업을 지속 발굴하고 투자를 이어 나갈 것”이라고 밝혔다.