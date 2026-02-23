24시간 터미널 운영 국내 첫 사례, 체류형 소비 넘어 글로벌 경쟁력 시험대

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 글로벌 4대 크루즈 그룹사 중 하나인 노르웨이지안 크루즈 소속 선박인 리가타(Regatta)호가 23일 오전 7시 부산항 크루즈터미널에 입항해 올해 첫 번째 1박 2일 기항 예정이라고 밝혔다.

그동안 1박2일 일정으로 크루즈선이 기항하는 사례는 부산항을 포함하여 국내 여러 번 있었지만, 터미널 운영시간 제약으로 인해 승객들은 밤 10시께 선박으로 복귀해야 했다. 형식상 ‘1박 2일 기항’이었으나 실제로는 주간 관광을 마친 뒤 밤 10시 전후 선박으로 복귀해야 하는 일정이 대부분이었다.

하지만 이번 부산항의 리가타호 1박 2일 기항에서는 터미널을 24시간 개방 운영해 그 한계를 넘어섰다. 이는 부산항 개항 이래 처음이자 국내 항만 중에서도 최초 사례로 크루즈 선사의 요청에 대한 부산항만공사와 CIQ 기관들의 유연한 대응으로 가능하게 됐다.

CIQ 협업 체계 유지, 보안 관리, 승객 동선 통제, 비상 대응 체계 등을 위해 항만 운영 전반을 24시간 체계로 확장하는 구조다. 이를 위해 부산항만공사는 작년부터 해수부, 부산시, CIQ기관 등 관계기관과의 사전 협의를 통해 야간 공조 운영체계를 준비해왔다.

리가타 호의 승객을 위한 주요 관광상품으로 주간에는 해동용궁사, 동백섬 누리마루, 자갈치시장, 범어사, 경주 등 기존 인기 관광 코스가 운영되며 야간에는 부산시 및 부산관광공사에서 야간 관광객을 대상으로 마련한 황령산 일대 야경관광 콘텐츠가 운영될 예정이다.

이번 오버나잇 크루즈는 크루즈 승객들을 대상으로 부산을 ‘낮에 둘러보는 도시’에서 ‘밤까지 즐기는 도시’로 확장하는 첫 시도로 평가되며, 단시간 기항 대비 ▷체류 시간 증가 ▷야간 소비 발생 ▷개별 관광 확대로 이어져 지역 상권과 관광업계 전반에 걸친 소비 확장으로 이어질 수 있다는 점에서 매우 의미가 크다.

이러한 운영 전환은 지역경제 효과를 넘어, 부산항의 전략적 위상과도 맞닿아 있다. 이번 24시간 터미널 운영사례는 부산항이 “글로벌 항만 수준의 운영이 가능하다”는 신호를 선사에 보낸 첫 사례로 업계는 평가하고 있다.

송상근 부산항만공사 사장은 “이번 24시간 터미널 운영은 CIQ·보안기관의 적극적인 협조와 BPA의 크루즈선사 마케팅 역량이 결합되어 가능했다”며 “부산항이 글로벌 크루즈 허브로 도약하기 위해서는 시설확충 뿐만아니라 선사 수요에 유연하게 대응할 수 있는 운영 체계가 필수적인 만큼, 앞으로도 시장의 요구에 유연하고 기민하게 대응하도록 하겠다”고 말했다.