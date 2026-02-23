4100개 참가 기업 중 상위 30개 전시관 선정 1만5000여명 방문…주거형 헬스케어 플랫폼 비전 입증

[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬이 CES 2026에서 선보인 ‘AI 웰니스 홈(Alive Intelligence Wellness Home)’ 전시관으로 글로벌 전시 디자인 어워드 본상을 수상했다.

세라젬은 국제 전시·경험 디자인 평가기관인 디 익스피리엔셜 디자인 어쏘리티(The Experiential Design Authority)가 주관하는 ‘보스 어워즈(Best of Show Stand Awards)’에서 브론즈상을 받았다고 23일 밝혔다.

‘보스 어워즈’는 세계 최대 전자·IT 전시회인 CES 참가 부스를 대상으로 전시 콘셉트의 독창성, 공간 구성의 몰입도, 제품 시연과 디스플레이 전달력, 전반적인 디자인 완성도 등을 종합 평가해 수여하는 글로벌 전시 디자인 어워드다.

올해 CES 2026에는 약 4100개 기업이 참가했으며, 첨단 모빌리티·로보틱스·가전·헬스케어 등 다양한 분야 전시 가운데 상위 30개 전시관이 본상에 선정됐다. 세라젬은 국내 헬스케어 기업 중 유일하게 수상 명단에 이름을 올리며 의료기기 기반 기술력과 공간 경험 설계 역량을 국제 무대에서 인정받았다.

세라젬은 지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 ‘나를 가장 잘 아는 살아 숨쉬는 집’을 콘셉트로 AI 웰니스 홈을 공개했다. 헬스케어 기기들이 유기적으로 연결돼 주거 공간 전체가 하나의 건강 관리 플랫폼처럼 작동하는 주거형 헬스케어 모델을 제시했다.

전시는 세라젬의 ‘7-케어 솔루션’을 기반으로 ▲집중·재충전 공간 ▲일상 속 활력 공간 ▲안정·케어 공간 등 3개 라이프스타일 존으로 구성됐다. 성장기 자녀부터 청장년, 시니어까지 세대별 건강 흐름을 반영해 공간을 재구성하고, 일상 속에서 맞춤형 헬스케어가 자연스럽게 이어지는 미래형 주거 모델을 구현했다.

전시관 중앙에는 지름 약 15m 규모의 대형 조명 구조물과 원형 LED 디스플레이를 배치해 상징성을 강조했다. 헬스케어 제품과 연동된 AI 안내 콘텐츠는 캐릭터 애니메이션 형태로 제공돼 관람객의 이해도를 높였다. ‘세라체크(CERACHECK)’ 존에서는 측정부터 분석, 맞춤형 헬스케어까지 연결되는 데이터 기반 플랫폼 비전도 함께 제시했다.

이번 전시관에는 전년 대비 두 배 이상인 약 1만5000여명의 관람객이 방문했으며, 90% 이상이 전시 구성과 체험 콘텐츠에 높은 만족도를 보였다고 회사 측은 설명했다. 이를 계기로 세라젬은 글로벌 시장에서 브랜드 인지도와 홈 헬스케어 비전을 한층 강화했다는 평가다.

세라젬 관계자는 “의료기기 기반 홈 헬스케어 비전과 기술력을 전시 공간에 녹여 관람객이 직관적으로 체감할 수 있도록 한 점이 국제적으로 인정받았다”며 “일상 속 건강 관리가 자연스럽게 이어지는 주거형 헬스케어 솔루션을 고도화해 글로벌 시장 접점을 지속 확대하겠다”고 말했다.