과학기술정책연구원.
과학기술정책연구원.

▶팀장급 승진

▷기획조정팀장 임영훈 ▷인사관리팀장 김보영 ▷재무회계팀장 최미나

▶팀장급 전보

▷성과확산팀장 김종립 ▷연구관리팀장 김지현 ▷디지털전환팀장 김형철


