화성캠퍼스 내 ‘글로벌 트레이닝 센터 코리아’ 개소 DUV·EUV장비, 모듈, 클린룸 갖춰져 있어 CS 엔지니어 양성, 국내 반도체 산업 기술 발전 거점

[헤럴드경제=박지영 기자] 세계 최대 반도체 노광장비 기업 ASML이 지난해 개관한 신사옥 화성캠퍼스(Hwaseong Campus)내 ‘글로벌 트레이닝 센터 코리아’를 개소했다고 밝혔다.

ASML 글로벌 트레이닝 센터 코리아는 DUV(심자외선)·EUV(극자외선) 장비와 모듈, 클린룸이 모두 갖춰져 있는 시설로 전문 CS 엔지니어 양성과 국내 반도체 산업 기술 발전을 위한 핵심 거점 역할을 담당할 예정이다.

ASML 글로벌 트레이닝 센터 코리아는 기존 ASML 화성오피스와 용인에서 각각 운영되던 두 트레이닝 센터를 ASML 화성캠퍼스 B동에 총 3100㎡ 규모로 합쳤다.

단순히 교육 인프라를 모았다는 의미를 넘어 반도체 공정 고도화로 장비·운영 난이도가 높아지는 환경 속에서 국내 첨단 노광장비 교육을 상시·체계적으로 제공하는 인프라를 구축했다는 데 의미가 있다.

김남윤 ASML 글로벌 트레이닝 센터 코리아 매니저는 “ASML과 고객사 교육생 수를 합치면 연간 약 4000명이 글로벌 트레이닝 센터 코리아에서 교육을 받게 된다”며 “국내에서도 양질의 교육을 신속하게 받을 수 있어 시간 및 비용 절감은 물론, 반도체 기술 고도화 속도에 맞춰 엔지니어의 역량과 전문성을 제고하는 중요한 기반이 될 것”이라고 설명했다.

ASML 글로벌 트레이닝 센터 코리아에는 20여개의 강의실과 25명의 전담 강사가 상주하며, 최고 수준의 EUV 장비 심화 과정인 팹레디투(Fab ready2)을 포함해 총 130개 이상의 교육 프로그램을 제공한다.

또한 DUV·EUV 장비와 모듈, 클린룸과 함께 실제 가동 중인 EUV 모듈도 보유해 교육생들이 팹(Fab) 현장과 동일한 조건에서 부품을 다루며 실무 중심의 교육을 받을 수 있다.

향후에는 차세대 반도체 제조 핵심 장비로 평가받는 차세대 하이 NA(High-NA) EUV 장비 교육도 커리큘럼에 추가해, ASML CS 엔지니어는 물론 고객사에게도 첨단 반도체 강의 및 실습 교육을 지속 제공할 예정이다.

최한종 ASML 코리아 대표이사는 “반도체 경쟁력은 개별 기업의 노력만이 아니라 생태계 전반의 기술·인재 역량이 함께 올라갈 때 강화된다”며 “ASML은 글로벌 트레이닝 센터 코리아를 거점으로 교육·실습 인프라를 확대해 고객사의 기술 고도화를 지원하고, 충분한 교육과 훈련을 갖춘 전문 인재 양성에도 지속적으로 투자해 나갈 것”이라고 밝혔다.