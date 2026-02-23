[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구가 다음달 27일까지 2027년도 예산 편성을 위한 주민참여예산 제안사업을 접수한다고 23일 밝혔다.

주민참여예산제는 주민이 예산 편성 과정에 직접 참여해 지역에 필요한 사업을 제안하고 심사·선정까지 함께하는 제도로, 주민 의견을 실제 예산에 반영하는 대표적인 참여 행정이다.

이번 공모는 지난해 예산 규모를 기준으로 시비 8억 6천만 원, 구비 12억 3천만 원 수준에서 추진되며, 모집 분야는 구 주민참여형과 동 참여형 두 가지로 나뉜다.

달서구는 제도의 실효성을 높이기 위해 찾아가는 맞춤형 주민참여예산학교를 권역별 및 지역 대학생 대상으로 확대 운영할 계획이다.

또 사업 타당성 판단 기준을 개선해 실현 가능성과 공공성이 높은 사업이 선정될 수 있도록 운영 내실을 강화한다.

제안은 대구시 주민참여예산 홈페이지, , 달서구 홈페이지, 우편 또는 방문을 통해 신청할 수 있으며 달서구민뿐만 아니라 달서구 소재 직장인과 학생도 참여할 수 있다.

접수된 사업은 해당 부서의 검토와 주민참여예산위원회 심의를 거쳐 7월 주민투표와 총회를 통해 최종 선정되며, 이후 의회 승인 절차를 거쳐 2027년도 예산에 반영된다.

최근 3년간(2024~2026년) 달서구 주민들은 주민참여예산제를 통해 ▲안전/교통 분야(LED 바닥신호등, 활주로형 횡단보도) ▲편의·환경 분야(버스정류장 온열의자, 맨발 산책로 조성) ▲미래·문화 분야(청년 창업 지원, 작은 음악회) 등에 높은 관심을 보이며 다양한 사업을 제안해 왔다.

이태훈 대구 달서구청장은 “주민참여예산은 주민이 주인이 되어 우리 마을에 꼭 필요한 사업을 직접 결정하는 뜻깊은 제도”라며 “지역사회를 변화시키는 가치 있는 제안들이 많이 발굴될 수 있도록 구민 여러분의 적극적인 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.