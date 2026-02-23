[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 네 번째 4억 스트리밍 곡이 등장했다.

23일 소속사 쏘스뮤직에 따르면 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 미니 3집 수록곡 ‘스마트(Smart)’가 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 21일 기준 4억 21만 8747회 재생됐다.

이 곡은 그루브한 멜로디가 인상적으로, 허윤진이 곡 작업에 참여했다. 이 세상의 위너가 되겠다는 포부를 담아냈. 지난해 3월 누적 재생 수 3억 회를 돌파한 이후, 1년도 채 되지 않아 1억 회를 추가했다.

르세라핌은 스포티파이에서 지금까지 총 16곡이 억대 재생수를 달성했다. ‘안티프레자일(ANTIFRAGILE)’이 6억, ‘퍼펙트 나이트(Perferct Night)’가 5억, ‘크레이지(CRAZY)’와 ‘스마트(Smart)’가 4억을 기록했다.

르세라핌은 오는 8월 14~16일 도쿄와 오사카에서 개최되는 일본 최대 음악 페스티벌 ‘서머 소닉 2026’(SUMMER SONIC 2026) 무대에 오른다. 올해 라인업 중 유일한 K-팝 걸그룹이다.