강력 제빙 성능 및 AI 기반 사용자 맞춤 기능 100개 얼음 동시 저장 ‘NSF 인증’ 국내 최고 위생 수준

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 하루 최대 8kg의 얼음을 생산할 수 있는 강력한 제빙 성능과 인공지능(AI) 기반 사용자 맞춤 기능, 국내 최고 위생 수준을 갖춘 ‘비스포크 AI 얼음정수기’를 출시했다.

신제품은 하루 최대 약 1000개, 무게 기준 8kg에 달하는 얼음을 만들 수 있는 것이 특징이다. 약 100개의 얼음을 동시에 저장할 수 있는 용량도 갖췄다.

위생 기능도 강화했다. 미국국가표준협회(ANSI)가 공식 승인한 정수·음용수 시험기관 NSF 인터내셔널 인증을 받은 4단계 필터 시스템을 적용했다.

머리카락 두께보다 1000배 가는 초정밀 필터를 통해 미세플라스틱, 납·수은·크롬 등 중금속, 마이크로시스틴 등 총 82종의 유해물질을 제거한다. 이는 국내 카운터탑 정수기 중 최다 수준이라는 설명이다.

직수관·아이스룸·아이스 트레이를 전기분해해 살균하는 AI 맞춤 살균 기능도 탑재했다. 직수관은 3일, 아이스룸과 아이스 트레이는 30일 주기로 살균되며 황색포도상구균·대장균·리스테리아·녹농균·폐렴간균을 99.9% 제거한다는 시험 결과를 확보했다.

사용자의 음수 패턴을 학습해 미사용 시간에 자동 살균을 진행함으로써 대기 시간 없이 이용할 수 있도록 했다. 직수관에는 오염과 부식에 강한 스테인리스 소재를 적용했으며, 장시간 미사용 시 4시간마다 잔수를 자동 배출하는 기능으로 미생물 증식을 방지한다. 얼음 토출부에는 UV 살균 기능을 더해 위생 관리를 강화했다.

사용자 맞춤 기능도 눈길을 끈다. AI 음성비서 ‘빅스비’를 지원해 음성 명령으로 출수가 가능하며, 가족 구성원의 목소리를 구분하는 ‘보이스 ID’ 기능을 통해 개인별로 설정한 출수량과 냉수·정수 모드를 자동 적용한다.

출수량은 50~1000㎖ 범위에서 10㎖ 단위로 조절할 수 있고, 온도는 5도 단위로 최대 90도까지 설정 가능하다. 커피 브루잉, 38종의 라면 레시피 등 자주 사용하는 출수 조건을 최대 20개까지 저장할 수 있다.

전면 스크린에서는 날씨 정보 확인과 타이머 설정이 가능하며, 출수구와 얼음 토출구에는 스마트 라이팅을 적용해 어두운 환경에서도 편리하게 사용할 수 있도록 했다.

신제품은 사틴 베이지, 사틴 그레이지, 솝스톤 차콜 등 3가지 색상으로 출시되며 출고가는 239만원이다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “압도적인 제빙 성능을 중심으로 위생과 사용자 맞춤 AI 기능, 편의성을 모두 강화한 제품”이라며 “앞으로도 혁신 기술을 통해 차별화된 사용자 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.