쇼핑·의료·여행·주유 등 맞춤형 혜택

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 우리은행과 함께 제휴카드 5종을 출시했다고 23일 밝혔다.

이번에 출시하는 우리은행 제휴카드는 지난 2025년 7월 체결된 양사 업무협약 이후 처음으로 선보이는 카드로 우리은행 이용 고객의 소비성향에 맞춘 혜택으로 구성된 것이 특징이다.

‘우리은행 SAVE 삼성카드’는 전월실적과 상관없이 국내외 가맹점에서 결제 시 기본 0.7%, 건당 10만원 이상 결제 시 1% 결제일 할인을 제공한다.

‘우리은행 WAVE 삼성카드’는 할인점 연1회 3만5000원 할인, 쇼핑업종 최대 2% 포인트 적립을 해준다. ‘우리은행 LIVE 삼성카드’는 의료비 20%, 보험료 10% 할인을, ‘우리은행 WIDE 삼성카드’는 여행 업종에서 연간 최대 6만원 할인(2만원 X 3회), 해외이용금액의 2% 포인트 적립을 해준다. ‘우리은행 DRIVE 삼성카드’는 리터당 최대 150원 주유할인 서비스를 기본으로 제공한다. 이외에 제휴카드별로 영화, 편의점, 이동통신, 커피전문점, 디지털컨텐츠 등에서 혜택을 제공한다.

우리은행 제휴 삼성카드 5종은 우리은행 창구 및 비대면 채널(‘우리WON뱅킹’)을 통해 편리하게 신청할 수 있다.

제휴카드별 연회비, 전월 이용 실적, 혜택 대상 업종과 혜택 제공 횟수 등 세부적인 내용은 우리은행 앱과 삼성카드 홈페이지·앱에서 확인 가능하다.

삼성카드 관계자는 “우리은행을 이용하는 고객들의 다양한 소비성향에 맞춘 5종의 제휴카드를 출시했다”며 “앞으로도 우리은행과의 다양한 제휴 서비스를 개발해 고객 혜택을 늘려갈 것”이라고 밝혔다.