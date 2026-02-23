중대재해 예방 핵심수단 강조…우수사례 발표대회 참가기업 4월 24일까지 공모 본선 진출 기업 감독 유예 등 인센티브…노사 참여형 안전문화 확산 목표

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 중대재해 예방의 핵심 수단으로 꼽히는 ‘위험성평가’의 현장 확산에 나섰다. 형식적인 서류 작성이 아닌 실제 작업환경 개선으로 이어진 사례를 발굴해 산업현장 전반에 확산하겠다는 취지다.

노동부와 한국산업안전보건공단은 23일부터 4월 24일까지 ‘2026년 위험성평가 우수사례 발표대회’ 참가기업을 모집한다고 밝혔다. 위험성평가는 사업주와 근로자가 함께 사업장 내 유해·위험요인을 찾아내고 개선 조치를 마련하는 활동으로, 정부는 이를 중대재해 예방의 핵심 기반으로 보고 있다.

이번 공모는 제조·기타, 건설 등 업종과 사업장 규모에 따라 4개 부문으로 나뉘어 진행된다. 참가를 희망하는 기업은 산업안전포털을 통해 신청할 수 있다. 지역 예비심사와 발표대회를 거쳐 선발된 16개 기업은 오는 7월 산업안전보건의 달 행사 기간 본선 무대에 오르게 된다.

정부는 단순한 평가 문서 작성이 아닌 실제 개선 성과를 강조했다.

지난해 우수사례에서는 물류사업장의 보행·장비 동선 재설계와 지게차 AI 모션감지장치 도입, 추락 방지 설비 설치 등으로 사고가 크게 줄어든 사례가 소개됐다. 또 대표이사 안전메시지 전파, 작업중지권 활성화 등 노사가 함께 참여하는 안전문화 활동도 높은 평가를 받았다.

본선 수상 기업에는 노동부 장관상과 공단 이사장상 등이 수여되며, 대상 최대 300만원의 상금이 지급된다. 특히 본선 진출 사업장에는 2027년도 산업안전보건 정기 감독이 유예되는 인센티브도 제공된다.

심사에서는 노동자 참여를 통해 위험요인을 발굴하고 개선한 사례, 사업장 특성에 맞게 적용 가능한 모델, 소규모 사업장도 따라 할 수 있는 실천형 사례가 중점적으로 평가될 예정이다.

류현철 노동부 산업안전보건본부장은 “노사가 함께 사업장의 위험을 드러내고 개선해 나가는 위험성평가가 작은 사업장을 안전한 일터로 바꾸는 출발점”이라며 “정부는 현장에서 참고할 수 있는 우수사례를 지속적으로 발굴·확산하겠다”고 말했다.