[헤럴드경제=최원혁 기자] 무한리필 식당에서 음식이 떨어지자 손님이 업주에게 욕설을 했다는 사연이 온라인에서 논란이다.

22일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘엄마가 무한리필집 하는데 음식 떨어졌다고 욕한 손님 보라’는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “어머니가 대패삼겹살 무한리필집을 운영한다”며 “금요일이라 손님이 많았고 오후 9시께 고기가 떨어졌다”고 설명했다. 이 매장은 1인당 2만900원에 대패삼겹과 우삼겹 등을 무한리필로 제공하는 곳이다.

오후 8시가 조금 넘어서 남성 4명, 여성 4명 등 8명의 손님이 방문했고 이후 고기 재고가 소진돼 리필이 어렵다고 안내하자 일부 손님이 항의하며 언성을 높였다는 것이다. A씨는 “기분이 나쁠 수는 있지만 어른에게 욕을 하는 건 잘못된 행동 아니냐”고 억울함을 토로했다.

하지만 누리꾼들의 반응은 냉담했다. 음식이 떨어졌음에도 손님을 받은 A씨 어머니의 판단이 잘못됐다고 지적했다. 대다수의 누리꾼은 “리필이 어려운 상황이면 손님을 받지 말았어야 한다”, “무한리필집이면 재고를 미리 체크하는게 기본인데”, “고기가 떨어졌다면 돈을 받지 않거나 일부 환불했어야 한다”, “음식이 부족할 상황이면 미리 입장을 제한했어야 한다”는 등의 비판적인 의견을 보였다.

반면 일부는 “항의는 할 수 있어도 욕설은 과하다”, “서로 감정적으로 대응한 것 같다”는 의견도 남겼다.