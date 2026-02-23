외무장관, 방송인터뷰서 “美가 공격땐 미군기지 타격…핵농축은 우리 권리”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국의 대이란 군사공격 가능성이 거론되는 가운데, 아바스 아라그치 이란 외무장관은 22일(현지시간) 오는 26일 스위스 제네바에서 열릴 미국과의 회담을 앞두고 합의안을 마련 중이며, 합의 도출이 가능할 것으로 기대한다고 밝혔다.

아라그치 장관은 이날 CBS 인터뷰에서 “양측의 우려와 이익을 모두 반영할 수 있는 요소들로 구성된 합의안을 준비하고 있다”며 “목요일(26일) 제네바에서 다시 만나 이를 논의하고, 좋은 합의문을 마련해 신속히 합의에 도달할 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 “충분히 가능하다고 본다”고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 군사공격 가능성에 대해서는 “판단할 수 없다”면서도 “이란의 평화적 핵 프로그램 문제를 해결하는 유일한 길은 외교”라고 강조했다.

아울러 “미국의 군사력 증강은 전혀 필요하지 않으며 도움이 되지 않는다”며 “그것으로 우리를 압박할 수는 없다”고 말했다.

아라그치 장관은 미국의 우라늄 농축 활동 전면 중단 요구에 대해선 “농축은 우리의 권리이다. 우리는 핵확산금지조약(NPT) 회원국이며, 우리는 평화적 핵에너지를 누릴 모든 권리를 보유한다”고 말했다.

또한 ‘미국의 군사작전 위협에 따른 국가 및 정권 붕괴 위기 속에서 이란 영토 내 농축 권리를 주장하는 것이 가치가 있느냐’는 질의에도 “우리는 많은 대가를 치렀기에 이 기술은 매우 소중하다. 최소 20년 동안 제재를 받았고, 과학자들을 잃고 전쟁까지 겪었다”며 “이는 이란 국민의 존엄과 자존심의 문제이며, 우리는 이를 포기하지 않을 것”이라고 강조했다.

아라그치 장관은 지난해 6월 이스라엘과의 ‘12일 전쟁’ 및 미국의 이란 핵 시설 기습 타격과 관련해선 “우리 방공체계에도 문제가 있었지만, 이스라엘도 방공과 이란 미사일에 대해 문제가 있었다”며 “그들은 12일 만에 무조건적인 휴전을 요청했다. 그들이 우리 미사일을 막을 수 없었기 때문”이라고 말했다.

그는 미국의 군사 공격이 시작될 경우 “이에 대응하는 건 자위이며 정당하고 합법적이다. 미국 본토를 타격할 수는 없으니 당연히 다른 조처를 해야 한다. 우리는 이 지역의 미군 기지를 타격해야 한다”고 밝혔다.