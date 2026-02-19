유아, 초‧중‧고등학생 대상 도봉구 누리집으로 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 지역 내 유아, 초‧중‧고등학생을 대상으로 무료 축구교실을 운영한다.

이번 축구교실은 드리블, 킥 등 기본기 강습부터 미니게임 등 실전 훈련까지 다양한 교육과정으로 구성된다.

축구 지도자 자격증을 보유한 전문 강사가 지도하며, 강습료와 훈련 기구 비용 등은 무료다. 축구화 등 개인 장구는 교육 참여 시 개별 지참해야 한다.

운영 기간은 3월 중순부터 11월 말까지며, 교육 장소는 초안산 창골운동장이다. 교육 시간은 대상별로 상이하다.

유아의 경우 매주 화‧목요일 오후 2~4시, 초등학생은 매주 수‧금요일 오후 3~5시다. 중학생은 매주 화‧목요일 오후 5~7시, 고등학생은 매주 수‧금요일 오후 5~7시다.

기본적인 교육과정 외에도 타 자치구 학생들과의 교류전도 마련돼 있으며, 서울시 왕중왕전 대회에 도봉구 대표로 출전할 수 있는 참가 기회도 주어진다.

모집인원은 유아축구교실의 경우 12명, 나머지 연령대별 교실은 15명씩이다. 모집 기간은 2월 12일부터 모집인원 충원 시까지다. 신청은 도봉구 누리집으로 하면 된다.

오언석 도봉구청장은 “축구교실을 통해 아이들이 안전하게 마음껏 스포츠 활동을 하고 학업 스트레스를 날려버릴 수 있길 바란다. 앞으로도 우리 아이들의 체육활동 지원에 적극 힘쓰겠다”고 말했다.