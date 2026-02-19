11개 지방해양수산청·7개 지자체서 185건 허가

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부는 2025년 비관리청 항만개발사업을 통해 총 5404억원 규모의 민간투자를 유치했다고 19일 밝혔다.

비관리청 항만개발사업은 민간이 지방해양수산청이나 지방자치단체의 허가를 받아 항만시설의 신축·개축·보강·유지보수·준설 등을 시행하는 제도다. 민간 수요에 맞는 시설을 적기에 개발하고 정부 재정을 보완할 수 있는 방식이다.

지난해에는 11개 지방해양수산청과 7개 지자체가 총 185건의 사업을 허가했다.

시설 유형별로는 전기·신재생에너지 등 기타시설이 82건, 2827억원으로 가장 많았다. 이어 화물유통시설 42건(1206억원), 하역설비 17건(628억원) 순으로 나타났다.

주요 사업으로는 영일만항 해상풍력 하부구조물 제작장 설치(1286억원), 대산항 해상 입출하시설 및 배관 설치(390억원), 인천신항 배후단지 창고시설 신축(276억원) 등이 포함됐다.

해수부는 항만구역 내 태양광 발전시설과 자동화 스마트 물류창고 등 친환경·고부가가치 물류시설 도입을 위한 민간 투자 수요가 증가하고 있다고 설명했다.

공두표 해수부 항만국장은 “장기적인 국내 건설투자 위축 상황에도 항만구역 내 친환경·고부가가치 물류시설 구축에 대한 민간투자는 꾸준히 늘고 있다”며 “앞으로도 항만개발 실수요자들이 항만을 효과적으로 활용할 수 있도록 관련 정보를 지속 제공하고, 비관리청 항만개발사업의 행정처리 효율화를 위한 제도 개선도 추진해 나가겠다”고 말했다.