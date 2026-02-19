VDL, ‘쇼피’ 입점 후 네자릿수 매출 성장 유시몰, 태국 라자다 출시 당일 ‘억대’ 매출

[헤럴드경제=강승연 기자] LG생활건강은 색조 브랜드 ‘VDL’과 오랄뷰티 브랜드 ‘유시몰’이 최근 동남아시아 온라인 채널에서 급성장하고 있다고 19일 밝혔다.

약 7억명이 거주하는 동남아시아는 K-뷰티의 대표적인 소비 지역이다. LG생활건강은 1997년 베트남 법인, 2018년 태국 법인 수립 이후 더후, 오휘, CNP, 피지오겔, 더페이스샵(TFS) 등 다양한 뷰티 브랜드를 전개했다.

VDL은 지난해 5월, 동남아 1위 이커머스 플랫폼 ‘쇼피(Shopee)’에 입점했다. 이후 매출이 가파르게 증가했다. 지난해 12월 기준, 입점 첫 달 대비 네 자릿수 성장률을 기록했다. 지난 연말에는 태국 쇼피 프라이머 카테고리에서 매출 1위를 달성했다.

VDL은 국내와 일본에서 히트한 ‘컬러코렉팅 프라이머’를 앞세워 인플루언서 마케팅을 펼쳐 입소문을 탔다. 또 쇼피가 구축한 현지 물류망을 활용해 배송 기간도 최장 12일에서 5일 이상 단축했다. LG생활건강은 VDL의 성과를 바탕으로 이달 5일 서울에서 열린 ‘2026 쇼피 코리아 셀러 어워즈’에서 ‘엑설런스 인 멀티-브랜드 성장 전략상’을 수상했다.

유시몰에 대한 태국 고객들의 반응도 뜨겁다. 대표 제품 ‘화이트닝 퍼플코렉터 치약’은 지난해 12월 태국 온라인 플랫폼 ‘라자다(Lazada)’에 출시 당일 ‘억대 매출’을 기록했다. 아이돌 그룹 GOT7의 태국인 멤버 ‘뱀뱀’을 모델로 기용하며 브랜드 인지도를 단기간에 최상위권으로 끌어올렸다. 유시몰은 론칭 당월 라자다 오랄케어 카테고리 1위를 차지했고, LG생활건강은 ‘라자다 글로벌 어워즈’에서 ‘코리안 브랜드 엑설런스 상’을 받았다.

LG생활건강 동남아 사업 담당자는 “국내외에서 검증된 히트 상품을 앞세워 고객의 신뢰를 확보한 전략이 성과를 거뒀다”고 설명했다.