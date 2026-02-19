[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 신세계 센텀시티가 19일부터 다음달 2일까지 제휴카드사(씨티/삼성/신한/하나/BC바로)와 함께 ‘5메이징 카드 페스타’를 개최하고 풍성한 쇼핑 혜택을 제공한다.

5메이징 카드 페스타는 업계 최다인 5개 카드사와 함께하는 대표적인 사은 행사로, 이번 행사에서는 봄 시즌을 앞두고 패션, 명품은 물론, 워치·주얼리, 리빙, 식품까지 전 카테고리에서 혜택을 제공한다.

우선, 행사 기간 중 명품·패션·잡화 단일 브랜드에서 제휴카드로 200만원~1000만원 이상 구매 시 7%를 신백리워드로 제공(2/19~22, 2/27~3/2)한다. 1리워드는 1원의 가치를 가지며, 현금처럼 사용할 수 있다.

또한 오는 22일까지 4일간은 제휴카드(씨티 제외)로 단일 브랜드에서 당일 100만원 이상 결제한 고객에게 카드사별 1인 1회 한정으로 2만원의 캐시백 혜택도 동시에 제공된다. 5만원 이상 결제 시 최대 12개월 무이자 할부 혜택도 지원한다.

신세계백화점 어플리케이션(APP)에서는 카테고리별 할인 쿠폰팩도 다운받을 수 있다. 워치·주얼리는 100만원 이상, 패션은 60만원 이상, 리빙은 100만원 이상 구매 시 각각 3만원 할인 쿠폰을 사용할 수 있어 상기 혜택들과 중복으로 더 큰 혜택을 누릴 수 있다.

오는 23일부터는 ‘5메이징 이브닝 다이닝 위크’도 열린다. 매일 오후 5시 30분부터 식당가에서 5만원 이상 결제 시 2만원 할인, 푸드홀에서 3만원 이상 결제 시 1만원 할인받을 수 있는 쿠폰을 제공한다. 자세한 내용과 참여 브랜드는 앱에서 확인할 수 있다.