11번가, 커머스 플랫폼의 개인화 환경 구현 쇼핑 이력 등 맞춤 메시지 및 마케팅 전략 등 마테크 사업 역량 입증…이커머스 영향력 확대

[헤럴드경제=고재우 기자] CJ올리브네트웍스가 이커머스 플랫폼에 디지털 마케팅 설루션을 도입하면서 마테크(MarTech) 사업 확대에 속도를 내고 있다.

CJ올리브네트웍스는 11번가 웹 및 모바일 앱에 마케팅 자동화 고객정보통합관리(CRM) 설루션 ‘브레이즈(Braze)’를 적용했다고 19일 밝혔다.

11번가는 고객의 쇼핑 이력과 이용 패턴 기반의 최적화된 메시지를 개인에게 전달할 수 있게 됐다. 무작위 마케팅 메시지 발송으로 인한 고객의 피로도를 낮추고, 고객 맞춤형 관심사와 플랫폼 이용 환경에 기반한 정보 제공 등 정교한 소통이 가능하다.

또 전문적인 데이터 지식이 없어도 대시보드를 통해 캠페인 성과를 실시간으로 확인할 수 있다. 이를 통해 캠페인 개선점 도출은 물론 효과 높은 마케팅 전략 수립, 데이터 기반 결과와 브레이즈 예측 인공지능(AI) 모델 적용을 통한 선제적인 캠페인 운영 등도 용이해졌다.

최근 커머스 시장에서는 플랫폼 사용자의 여정 전반을 고려한 개인화 마케팅, 자동화된 운영 체계 등 중요성이 높아지고 있다.

이에 CJ올리브네트웍스는 마테크 사업 역량을 활용해 커머스 플랫폼 전반에서 개인화 경험을 제공하는 데 주력하고 있다. 이번 11번가 도입 사례는 커머스 업계에서 마테크 설루션 적용 범위를 넓혔다는 점에서 의미가 있다는 게 CJ올리브네트웍스 설명이다.

남승우 CJ올리브네트웍스 AX솔루션사업단장은 “11번가에 설루션을 적용해 이용자 데이터 실시간 분석, 개인화된 의사소통 운영 등이 쉬운 환경을 마련했다”며 “앞으로도 산업별 맞춤 마테크 설루션을 통해 경쟁력을 강화할 계획”이라고 말했다.