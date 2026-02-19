“재발하면 끔찍한 사태 직면할 것” 거듭 경고

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김여정 북한 노동장 부부장이 19일 정동영 통일부 장관이 북한 무인기 침투 재발방지 조치를 발표한 것을 두고 “높이 평가한다”고 밝혔다.

김 부부장은 이날 조선중앙통신 담화를 통해 “(정 장관이) 18일 우리 국가의 영공을 침범한 한국 측의 무인기도발행위에 대해 공식 인정하고 다시 한 번 유감과 함께 재발방지 의지를 표명한 데 대해 높이 평가한다”고 했다.

이어 그는 “당연히 자기 스스로를 위태하게 만드는 어리석은 짓은 하지 말아야 할 것”이라며 “재삼 강조하지만 그 주체가 누구이든, 어떤 수단으로든 조선민주주의인민공화국의 주권에 대한 침해행위가 재발할 때에는 끔찍한 사태에 직면하게 될 것”이라고 강조했다.

김 부부장은 거듭 “이것은 위협이 아니라 분명한 경고”라면서 “이번과 같은 엄중한 주권침해도발의 재발을 확실히 방지할수 있는 담보조치를 강구하는 것은 전적으로 한국 자체의 보존을 위한 것”이라고 했다.

그러면서 김 부부장은 “우리 군사 지도부는 한국과 잇닿아 있는 공화국 남부국경 전반에 대한 경계강화조치를 취하게 될 것”이라며 “적국과의 국경선은 마땅히 견고해야 한다”고 말했다.