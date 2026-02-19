이란 핵협상 결렬 시 미군 기지 활용 필요성 거론 차고스 제도 주권 이양 합의에 공개 반대 재확인 英과 추가 협의 가능성 속 이란 압박 메시지 해석

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 협상이 결렬될 경우를 거론하며 인도양 디에고 가르시아 섬을 영국이 반환해서는 안 된다고 공개적으로 촉구했다. 해당 섬에 주둔한 미군 기지가 대이란 군사 작전에 필요할 수 있다는 점을 직접 언급하면서, 영국과 모리셔스 간 영유권 합의에 다시 제동을 건 것이다.

트럼프 대통령은 18일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 키어 스타머 영국 총리를 향해 “어떤 이유로든 불안정한 100년 임대 계약으로 디에고 가르시아에 대한 통제권을 잃어서는 안 된다”고 밝혔다. 그는 “이란이 합의를 거부할 경우, 미국은 잠재적 공격을 제거하기 위해 디에고 가르시아와 영국 페어포드 공군기지를 사용할 필요가 있을 수 있다”고 말했다.

디에고 가르시아는 차고스 제도 내 최대 섬으로, 미국과 영국이 공동으로 운영하는 핵심 군사기지가 위치해 있다. 미국은 1970년대부터 이 기지를 동아프리카, 중동, 남아시아를 아우르는 전략 거점으로 활용해 왔다. 차고스 제도는 영국이 1965년 식민지였던 모리셔스에서 분리해 영국령으로 편입한 군도로, 모리셔스는 독립 이후 지속적으로 주권 반환을 요구해 왔다.

영국 정부는 지난해 5월 차고스 제도의 주권을 모리셔스에 이양하되, 디에고 가르시아의 군사기지는 최소 99년간 영국이 통제하는 내용의 협정에 합의했다. 다만 해당 협정은 아직 영국 의회에서 법제화되지 않았고, 현재 논의가 보류된 상태다.

트럼프 대통령은 이날 “영국이 이 땅을 빼앗기도록 허용한다면 이는 위대한 동맹국에 오점이 될 것”이라며 “우리는 언제나 영국을 위해 싸울 준비가 돼 있다. 디에고 가르시아를 넘겨주지 말라”고 거듭 강조했다.

트럼프 대통령은 그동안 차고스 제도 반환에 대해 비판적 입장을 유지해 왔지만, 이달 초에는 스타머 총리가 체결한 합의에 대해 “그가 할 수 있었던 최선이었다는 점을 이해한다”고 언급해 기조 변화 가능성을 시사한 바 있다. 그러나 이날 다시 강경 반대 입장을 밝히면서, 영국 정부가 미국과 추가 협의에 나설 가능성이 제기된다.

이번 발언은 미국과 이란이 8개월 만에 핵 협상을 재개한 가운데 나온 것으로, 협상 결렬 시 군사 옵션을 배제하지 않겠다는 메시지를 이란에 전달하려는 압박 성격으로도 해석된다. 트럼프 대통령은 최근 이란을 향해 합의 실패 시 “그들이 원치 않는 결과가 따를 것”이라고 경고한 바 있다.

미국 내에서는 디에고 가르시아 기지가 중동 유사시 핵심 자산이라는 점에서, 차고스 제도 반환 문제를 이란 핵 협상과 연계하려는 트럼프 대통령의 발언이 외교·안보 전략의 일부라는 분석도 나온다.