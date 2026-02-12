‘아이온 레이스’ 독점 공급 포뮬러E 공식 타이어 공급 프리미엄 브랜드 위상 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 전기차 레이싱 타이어를 독점 공급하는 세계 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’ 시즌 12 제4·5라운드 ‘2026 제다 E-PRIX’가 13~14일(현지시간) 사우디아라비아 제다에서 열린다고 12일 밝혔다.

이번 대회는 시즌 12 첫 더블헤더이자 유일한 나이트 레이스로, 홍해 연안을 따라 조성된 3.001㎞ 길이의 제다 코니쉬 서킷에서 펼쳐진다. 고속 직선 구간과 19개 코너가 이어지는 고난도 스트리트 서킷으로, 일교차와 모래바람 등 변수가 많은 환경이 특징이다.

한국타이어는 공식 전기차 레이싱 타이어 ‘아이온 레이스’를 통해 극한 환경에서도 안정적인 성능을 지원한다는 계획이다. 아이온 레이스는 특수 엔지니어링 섬유와 천연고무를 결합해 내열성과 주행 안정성을 높였으며, 고속 주행과 급격한 제동 상황에서도 일관된 접지력과 핸들링 성능을 구현하도록 설계됐다. 지속가능 원료와 에너지 절감 기술도 적용했다.

한국타이어는 대회 기간 경기장 내 ‘팬 빌리지’를 운영해 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온’ 제품군과 아이온 레이스를 전시하고 체험 프로그램을 진행한다. 이를 통해 전동화 시대에 맞춘 기술력을 알릴 방침이다.

시즌 드라이버 챔피언십에서는 닉 캐시디가 40포인트로 선두를 달리고 있으며, 파스칼 베를라인이 2점 차로 추격 중이다. 특히 베를라인은 사우디에서 열린 2023 시즌 더블헤더에서 우승한 경험이 있어 이번 대회에서도 치열한 경쟁이 예상된다.

한국타이어는 포뮬러 E와 월드 랠리 챔피언십(WRC) 등 모터스포츠 후원을 비롯해 중동 지역 축구 구단 스폰서십을 통해 현지 프리미엄 브랜드 이미지를 강화하고 있다.