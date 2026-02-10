[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 박정민이 출연하는 연극 ‘라이프 오브 파이’가 공연 시작 직전 갑작스럽게 취소되는 초유의 사태가 발생했다.

10일 공연계에 따르면 이날 오후 7시 30분 개막 예정이던 ‘라이프 오브 파이’는 공연 시작을 불과 5분 앞둔 오후 7시 25분께 갑작스럽게 취소됐다. 제작사 측은 취소 사유로 ‘기술적 결함’을 들었다.

제작사 측은 긴급 공지를 통해 “예매 관객들에게 결제 금액의 110% 환불을 진행하겠다”며 “순차적으로 개별 문자 안내를 진행할 예정”이라고 밝혔다. 더불어 “공연을 찾아주신 관객 여러분께 다시 한번 고개 숙여 사과드린다”고 전했다.

그러나 박정민을 보기 위해 전국 각지에서 공연장을 찾은 관객들은 취소 시점과 현장 대응 방식에 아쉬움을 표했다.

공식 SNS와 온라인 커뮤니티에는 현장의 열악한 대처를 비판하는 목소리가 쏟아졌다.

한 관객은 “공연장 문 앞에서 입장 대기 중인데, 제대로 들리지도 않는 안내 방송으로 취소를 통보하는 게 맞느냐”며 분통을 터뜨렸다.

다른 관객 역시 “관객석 입장하지도 못했다. 심지어 커튼콜 데이였는데 취소당했다”며 아쉬움을 드러냈다.

밖에 어머니, 언니 등 가족과 함께 예매했다는 관객, 연차까지 쓰고 지방에서 올라왔다는 관객도 있어 안타까움을 더했다.

누리꾼들은 “박정민 출연 회차라 티켓팅 엄청 치열하던데 안타깝다”, “5분 전 취소라니 너무 무책임하다”, “110% 할인? 먹고 떨어지라는 거냐. 생각할수록 괘씸하다”, “배우들도 5분 전 통보 받았다더라” 등 다양한 반응을 보였다.

연극 ‘라이프 오브 파이’는 세계적인 베스트셀러 소설 ‘파이 이야기’를 원작으로 한 작품이다. 이날 공연에는 박정민을 비롯해 황만익, 주아, 진상현 등이 출연할 예정이었다.