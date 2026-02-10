“9·19 군사합의 하루빨리 복원돼야…공중 적대행위 당장 중단해야” 10년 전 개성공단 중단에도 “어리석은 결정, 깊은 유감”

[헤럴드경제=정호원 기자] 정동영 통일부 장관은 10일 “이번에 일어난 무모한 무인기 침투와 관련해 북측에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다. 대북 무인기에 대해 정부 고위 당국자가 북한에 유감을 표명한 것은 처음이다.

이날 정 장관은 저녁 명동성당에서 열린 ‘민족의 화해와 일치를 위한 미사’ 축사에서 “이재명 정부는 남북 간 상호 인정과 평화공존을 추구한다”며 이렇게 말했다.

정 장관은 윤석열 정부의 무인기 침투에 대해 “대남 공격을 유도했다”며 “자칫 전쟁이 날 뻔했던 무모하고 위험천만한 행위였으며 두 번 다시 있어서는 안 될 대단히 불행한 사건”이라고 비판했다. 이어 “이러한 불행한 사태를 방지하기 위해서라도, 지상·해상·공중에서의 적대 행위를 전면 중지하기로 약속한 9·19 군사합의가 하루빨리 복원돼야 한다”며 “‘공중에서의 적대 행위’는 지금 당장이라도 중단해야 할 것”이라고 강조했다.

청와대와 소통 하에 유감 표명을 한 것이냐는 기자 질문에 “통일부의 판단”이라고 말했다. 통일부 당국자는 정 장관이 유감을 표명한 ‘무인기 침투’는 최근 민간인이 무인기를 북한으로 날린 사건을 가리킨다고 설명했다.

이날 정 장관은 개성공단 가동 중단이 10년이 된 것에 대해 “공단의 일방적인 중단과 폐쇄는 남북 간 신뢰를 무너뜨리는, 국민의 마음에 깊은 상처를 남긴 어리석은 결정이었다”고 지적하며 “깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

대북 제재가 인도적 협력에 장애가 되고 있다고도 주장했다. 과거 대북 제재로 인플루엔자 치료제 전달이 무산된 사례를 들며 “제재가 북한 주민의 삶을 더 어렵게 만들고 민족의 화해와 협력을 막는 먹통 시스템이 되어서는 안 된다”고 말했다. 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회가 대북 인도적 사업 17건에 대해 그동안 미뤄온 제재 면제를 승인하는 데 대해 “작지만 의미 있는 조치”라며 “북한이 필요로 하고 국제사회가 공감하는 호혜적인 협력 방안을 더욱 적극적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

정 장관은 “2027년 서울에서 열리는 가톨릭 세계청년대회에 북한 청년들이 함께할 수 있다면 한반도 평화의 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.