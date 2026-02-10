“혁신당, 자생력 입증 과제…광주·전남 선거 중요”

[헤럴드경제=정호원 기자] 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논의가 10일 사실상 좌초되면서, 조국 대표와 혁신당의 6·3 지방선거 전략이 중대한 기로에 섰다.

정치권에서는 그간 조 대표가 합당 과정에서 일종의 ‘전략적 배려’를 받아 지선과 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거에 출마, 원내에 복귀할 것이라는 관측이 꾸준히 제기돼 왔다. 그러나 양당의 통합 논의가 지선 이후로 미뤄지면서, 민주당의 ‘양보’를 통해 조 대표가 유리한 지역구를 꿰차는 시나리오는 실현 가능성이 희박해졌다는 분석이 지배적이다.

우선 민주당 정청래 대표로서는 조 대표에게 재·보궐 의석을 내어주는 것이 정치적으로 큰 부담이다. 이번 합당 논의 과정에서 공개 반대한 친명(친이재명)계 의원들의 추가 반발은 물론, 자칫 ‘밀약설’ 논란이 불거질 경우 리더십에 치명상을 입을 수 있기 때문이다.

다만 조 대표의 정치적 입지가 완전히 좁아졌다고 보긴 어렵다는 시각도 존재한다. 정 대표가 먼저 제안했던 합당이 민주당 내부 사정으로 무산된 만큼, 조 대표가 일종의 ‘정치적 어음’을 확보했다는 해석이다. 비록 합당은 ‘일시 정지’ 상태지만, 지선 국면에서 전략적 선거 연대를 통해 실리를 챙길 공간은 여전히 남아 있다.

변수는 민주당의 의지다. 이재명 대통령의 높은 지지율을 등에 업고 지선에 임하는 민주당이 과연 얼마나 전향적으로 연대에 나설지는 미지수다. 실제로 2024년 부산 금정구청장 재·보궐선거는 양당 간 선거 연대가 시너지를 내지 못한 대표적 사례로 꼽힌다. 당시 양당은 지루한 줄다리기 끝에 선거를 불과 열흘 앞두고 단일화에 성공했지만, 결과적으로 국민의힘 후보에게 완패했다.

혁신당 관계자는 “당시 민주당은 기술적인 시간 끌기 등으로 사실상 우리의 포기를 유도했다”며 “이번 선거에서도 연합이 얼마나 제대로 이뤄질지 지켜봐야 한다”고 말했다.

결국 조 대표는 지선 이후 재개될 합당 논의에 대비해 이번 선거에서 가시적인 성과를 입증해야 하는 과제를 안게 됐다. 혁신당이 통합 협상에서 유리한 고지를 점하려면 의미 있는 득표율과 당선자 배출을 통해 ‘홀로서기’ 역량을 증명해야 하기 때문이다.

박상병 정치평론가는 “이번 지선 결과는 조 대표가 합당 이후 민주당 안에서 대선주자로 거듭날 수 있을 것인지 아니면 ‘원 오브 뎀(one of them)’으로 소멸할 것인지 잣대가 될 것”이라며 “특히 광주·전남에서의 선거가 중요할 것”이라고 내다봤다.