“지선 후 통합 추진…당내 연대·통합 추진준비위 구성”

[헤럴드경제=정호원 기자] 더불어민주당이 6·3 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 논의 일체를 10일 중단하기로 했다.

정청래 대표는 이날 저녁 국회에서 비공개 최고위회의를 연 뒤 브리핑에서 “오늘 민주당 긴급 최고위와 함께 지방선거 전 합당 논의를 중단하기로 결정했다”고 했다. 이어 “연대와 통합을 위한 추진준비위원회 구성을 결정하고, 혁신당에도 준비위 구성을 제안한다”며 “지방선거 후 통합추진준비위를 중심으로 통합을 추진할 것”이라고 말했다.

정 대표는 “당 대표로서 혁신당과 통합을 제안한 것은 오직 지방선거 승리와 이재명 정부의 성공을 위한 충정이었다”며 “그러나 통합 제안이 당 안팎에서 많은 우려와 걱정을 가져왔고, 통합을 통한 상승 작용 또한 어려움에 처한 것이 사실”이라고 했다. 이어 “여러 자리에서 국회의원들의 말씀을 경청했고 민주당 지지층 여론조사 지표도 꼼꼼히 살피는 과정에서 더이상 혼란을 막아야 한다는 당 안팎의 여론을 무겁게 받아들이지 않을 수 없었다”고 언급했다.

그는 “전 당원 투표를 실시하지 못한 아쉬움은 매우 클 수밖에 없다”면서도 “그동안 통합 과정에서 있었던 모든 일들은 저의 부족함 때문이며, 국민 여러분과 민주당 당원들, 혁신당 당원들께 사과드린다”고 말했다.