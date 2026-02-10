전날 IOC ‘사용 불가’ 판정에 우크라이나 올림픽위 반발 IOC “헬멧 대신 완장 착용 허용”

[헤럴드경제=정호원 기자] 우크라이나 올림픽위원회가 자국 스켈레톤 선수의 ‘추모 헬멧’ 사용을 위해 발 벗고 나섰다.

로이터 통신은 10일(한국시간), “우크라이나 올림픽위원회가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한 블라디슬라프 헤라스케비치의 ‘추모 헬멧’ 사용 승인을 국제올림픽위원회(IOC)에 공식 요청했다”고 보도했다.

앞서 헤라스케비치는 9일 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 연습 주행에서 러시아와의 전쟁에서 희생된 우크라이나 스포츠 선수들의 모습이 새겨진 헬멧을 착용해 이목을 끌었다. 주행을 마친 그는 로이터와의 인터뷰에서 “헬멧에 그려진 이들 중 일부는 나의 친구들이었다”며 “올림픽을 통해 전쟁에 대한 관심을 지속시키겠다는 약속을 지킨 것”고 밝혔다.

헬멧에는 10대 역도 선수인 알리나 페레후도바, 권투선수 파블로 이셴코, 아이스하키 선수 올렉시이 로기노프, 배우이자 운동선수인 이반 코노넨코, 다이빙 선수이자 코치인 미키타 코주벤코, 사격 선수 올렉시이 하바로프, 무용수 다리아 쿠르델 등의 얼굴이 새겨졌다.

그는 경기장 안에서 정치적 시위를 금지하는 올림픽 규정을 준수하면서 올림픽 기간에 우크라이나가 처한 비극적인 상황을 계속 알리겠다는 의지를 밝혀왔다.

다만 IOC는 헤라스케비치의 헬멧이 올림픽 헌장 제50조 2항 ‘어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다’는 규정을 위반한다고 판단해 헤라스케비치에게 사용 불가를 통보했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 IOC의 결정 이후 “우리 투쟁의 대가를 세계에 알렸다”고 말했다.

우크라이나 올림픽위원회는 성명을 통해 “헬멧이 안전 규정을 충족하고, IOC 규정에 어긋나는 광고나 정치적 구호, 차별적 요소를 포함하지 않았다”면서 “공식 훈련에서도 규정된 기준을 충족한 것으로 확인됐다”고 말했다.

IOC는 “헤라스케비치가 러시아와 전쟁으로 숨진 자국 선수들을 기리기 위해 착용하려던 헬멧 사용은 불허하기로 했다”며 “대신 경기에서 추모 완장 착용을 허용한다”고 발표했다. 이어 “과거에도 완장 착용을 금지한 사례가 있지만, 헤라스케비치의 경우에 한해 예외를 두기로 했다”고 설명했다.