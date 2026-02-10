범여권 민주-혁신당 합당 좌초 보수 야권도 연대 부정적 ‘격전지’ 선거 연합 가능성 열어놔

[헤럴드경제=정호원 기자] 6·3 지방선거가 석 달여 앞으로 다가온 가운데, 여야 모두 ‘선거 전 통합’보다는 ‘각자도생’으로 기우는 분위기다. 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 시도가 무산된 데다, 보수 진영 역시 국민의힘 지도부의 한동훈 전 대표 제명 등을 이유로 통합 동력을 잃고 있기 때문이다. 원내 주요 정당들이 독자 노선을 걷게 됨에 따라, 선거 막판 전략 지역을 중심으로 한 ‘부분적 선거 연대’가 승부의 관건이 될 전망이다.

민주당과 조국혁신당의 합당 논의는 10일 사실상 결렬됐다. 민주당 박수현 수석대변인은 이날 의원 총회 후 “현 상황에서 합당 추진은 명분은 있어도 추진은 어렵다는 데 의견을 모았다”고 밝혔다.

이에 따라 양당은 독자적인 선거 체제 구축에 속도를 내고 있다. 혁신당은 이미 박능후 전 보건복지부 장관을 공천관리위원장으로 선임하고, ‘12대 부적격 기준’을 발표하는 등 선거 준비에 착수했다. 민주당 역시 시도당별로 예비 후보자 자격심사위원회를 가동하며 선거를 준비에 돌입했다.

다만 ‘범여권 결집’이라는 큰 틀에서의 연대 가능성은 열려 있다. 호남 등 지지 기반이 겹치는 곳에서는 진검승부를 벌이되, 수도권·영남 등 격전지에서는 후보 단일화를 추진하는 시나리오가 거론된다. 혁신당 신장식 최고위원은 이날 KBS 라디오에서 “민주·진보 진영 전체가 ‘국민의힘 제로’를 위해 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

하지만 합당 논의 과정에서 쌓인 감정의 골이 변수다. 혁신당은 그간 민주당 안팎에서 제기된 ‘합당 밀약설’ 등에 대한 불쾌감을 공개적으로 드러낸 바 있다. 조국 대표는 “혁신당을 내부 정치투쟁에 이용하지 말라”며 경고했다. 박병언 선임대변인도 민주당의 사과를 요구하고 있어 양측의 화학적 결합까지는 진통이 예상된다.

보수 진영의 선거 연대 전망도 밝지 않다. 국민의힘은 ‘선(先) 자강, 후(後) 통합’ 원칙 아래 연대를 추진하고 있지만, 개혁신당은 완강한 거부 의사를 밝히고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 “승리에 도움이 된다면 어떤 통합도 가능하다”며 ‘반(反)이재명 연대’를 명분으로 한 야권 선거 연대 의지를 드러냈다. 그러나 개혁신당 이준석 대표는 “윤석열 전 대통령과 절연하더라도 지방선거에서 연대하지 않을 것”이라고 선을 그었다. 특히 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표에 대해서도 “철학이 맞지 않는다”며 일축했다.

개혁신당은 이미 서울·부상시장 등 주요 격전지 후보를 내정하며 독자 완주 의지를 다지고 있다. 다만 국민의힘 장동혁 대표는 “결국 민심에 따라 움직일 수밖에 없다”며 “민심이 보수진영 연대 흐름으로 가면 거스를 수 없을 것”이라며 일말의 가능성을 남겨뒀다.

국민의힘은 지지율이 20%대 박스권에 갇혀 있고 개혁신당도 한 자릿수 지지율이 나오는 상황에서, 선거 박빙 지역의 후보 단일화 요구를 외면하기는 어려울 것이라는 관측도 나온다.