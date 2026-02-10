정부, 2027~2031학년도 의대 정원 발표 지역별 의사 수·건강수명 차이 극복이 과제

[헤럴드경제=이태형 기자] 정은경 보건복지부 장관은 “의사인력 증원 결정은 지역·필수·공공의료 개혁을 위한 중요한 출발점이며, 교육부 등 관계 부처와 긴밀히 협조해 의사인력 양성 및 관련 대책을 충실히 이행하겠다”고 말했다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 제7차 보건의료정책심의위원회(보정심) 회의를 마치고 가진 브리핑에서 “의사인력 증원 결정은 우리 보건의료가 피할 수 없는 위기 상황에 봉착했다는 공통된 인식하에 협의와 소통으로 이뤄낸 결과물”이라며 이같이 밝혔다.

복지부는 이날 보정심 회의에서 의대 증원 규모를 2027년 490명, 2028∼2029년 각 613명, 2030년 이후 매년 813명 등 5년간 증원 규모를 총 3342명(연평균 668명)으로 정했다.

이번에 양성되는 기존 의대의 신규 의사 증원 인력은 지역의사제도에 따라 지역의사로 선발된다.

정부가 이번 의사 인력 양성 규모 심의 기준의 첫 번째로 꼽은 것은 지역 의료 격차와 필수·공공의료 인력 부족이다.

건강보험심사평가원의 신고 현황을 보면 지난해 말 기준 한국의 의사 수는 14만240명이고, 활동 의사 수는 11만5천748명이다. 인구 1000명당 의사 수가 2.2명인 셈이다.

그러나 지역별로는 격차가 크다.

복지부에 따르면 지난해 8월 현재 종합병원 이상 의료기관만 따졌을 때 인구 1000명당 의사 수는 서울이 1.28명인 반면 경북(0.43명)과 충남(0.45명), 전남(0.51명)에서는 0.5명 수준에 그친다.

2022년 기준 지역별 건강수명은 서울이 70.81세였으나 전남은 68.34세, 전북은 68.68세, 경남은 69.22세 등으로 70세를 밑돌았다. 아프지 않고 살 수 있는 기간이 서울에서는 70세를 넘지만, 지방 여러 곳에서는 그보다 짧다는 뜻이다.

2023년 기준 인구 10만명당 치료 가능 사망자 수는 서울이 39.6명, 충북이 49.9명, 강원이 49.2명이다. 치료가 시의적절하고 효과적으로 이뤄졌다면 살 수 있었던 사람의 수가 지방으로 갈수록 많다는 의미이다.

의료 기반 시설이 서울을 비롯한 수도권에 집중해 있다 보니 지역에서 진료를 보기 위해 상경하는 ‘원정 진료’도 끊이지 않는다.

최상위 진료 여건을 갖춘 상급종합병원 47곳 중 23곳은 수도권(서울 14곳)에 몰려있다. 상급종합병원이 없는 시도는 전국에 4곳이나 된다.

실제 국민건강보험공단의 ‘2024 지역별 의료이용 통계연보’를 보면 그해 서울 소재 의료기관에서 진료받은 사람은 모두 1503만여명으로, 이 가운데 623만5000명(41.5%)가량이 다른 지역에서 온 환자다.

타지 환자들이 서울 의료기관에서 쓴 진료비는 10조8055억원에 이른다.

서울 의료기관의 타지 환자 유입 비율은 2014년 36.3% 수준에서 꾸준히 상승해 2022년 이후엔 줄곧 40%대를 웃도는 형편이다.

의사들의 수도권 유출도 심각한데, 서울 소재 수련병원의 소아청소년과 전공의 65%, 산부인과 전공의 63%가 지역 출신이다.

이 같은 지역 간 의료 기반 시설 격차 해소가 이번 의사 증원 결정으로 정부가 앞으로 풀어야 할 궁극적인 목표인 셈이다.