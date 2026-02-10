[헤럴드경제 = 서병기선임기자]배우 안보현이 ‘스프링 피버’를 통해 많은 시청자들의 마음 속 ‘인생 남주’로 등극했다.

tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’(연출 박원국, 극본 김아정, 기획 CJ ENM STUDIOS, 제작 본팩토리)는 찬바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스.

여기서 안보현은 ‘로(맨스)’, ‘코(미디)’ 모두 완벽하게 해내며 근력, 권력, 재력 다 갖춘 ‘원앤온리’ 유니콘 남주 선재규로 안방극장 시청자들을 매료시키고 있다.

먼저, 안보현은 원작 웹소설 속 선재규의 압도적인 체격을 화면에 담아내기 위해 근육까지 5kg을 증량하는 열정을 보여줬다.

외형부터 선재규 그 자체가 돼 원작을 뚫고 나온 듯한 비주얼을 만들어내며 극 초반부터 ‘싱크로율 200%’라는 찬사를 이끌어낸 안보현. 소방차의 길을 막는 차량을 맨손으로 옮기거나 지하철 한 정거장 거리를 전력 질주해 따라잡고, 벤치를 번쩍 들어 올리는 등 만화적 설정도 ‘안보현 피지컬이라면 가능할 것 같다’는 개연성을 부여했다.

여기에 이번 ‘스프링 피버’에서 가장 돋보인 지점은 단연 안보현의 사투리 연기다. 실제 부산 출신인 안보현은 네이티브 사투리로 무심한 듯하지만 배려 넘치는 ‘직진남’의 면모를 완벽하게 보여주며 마성의 매력으로 브라운관을 가득 물들였다. 담백하면서도 감칠맛 나는 안보현의 대사 톤이 선재규 캐릭터의 매력을 살리는 화룡점정 역할을 톡톡히 했다.

그런가 하면 안보현의 처연한 감정 연기도 안방극장의 눈길을 사로잡았다. 건강하고 야수 같은 상남자 에너지 이면에 있는 죄책감과 상처, 아버지로부터의 학대에서 벗어나고 싶어 했던 절실함을 섬세한 감정으로 보여주며 감정 이입을 제대로 일으킨 바 있다.

안보현의 하드캐리 열연은 곧장 글로벌 화제로 이어졌다. ‘스프링 피버’는 글로벌 OTT 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol) 기준 아마존 프라임비디오 TV쇼 부문에서 5주 연속(2월 4일 기준) 글로벌 TOP 10을 기록했으며, 동남아시아에서는 주요 국가 1위를 휩쓰는 성과를 거뒀다. 또, 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에 따르면 안보현이 2월 1주 차 TV-OTT 드라마 출연자 화제성 2위에 오르며 안보현에 대한 높은 관심이 이어짐을 확인케 했다.

이처럼 안보현은 설렘 유발 로맨스부터 망가짐을 불사하는 코믹 연기, 판타지 같은 액션, 가슴 먹먹한 감정 연기까지 자유자재로 오가며 한계 없는 연기 저력을 다시 한번 증명해 냈다. “안보현 아닌 선재규 상상도 안 간다”, “선재규 진짜 안보현을 위한 캐릭터 같다. 매번 놀랍다”, “선재규 캐릭터 관련한 모든 게 다 너무 좋다. 종합 선물 세트 같다” 등 선재규 그 자체가 된 안보현에 대한 시청자들의 뜨거운 찬사가 잇따르고 있다.

한편, 안보현이 출연하는 tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’ 대망의 최종회는 10일 저녁 8시 50분 방송된다.